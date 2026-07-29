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इटावा में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, जिलाध्यक्ष बदला

इटावा: अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री संदीप बंसल की संस्तुति पर इटावा जिला कार्यकारिणी में व्यापक फेरबदल किया गया है. वरिष्ठ व्यापारी नेता आलोक गुप्ता (कल्लू) को संगठन का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके अलावा मनोज अग्रवाल को जिला प्रभारी, धर्मेंद्र जैन को जिला महामंत्री, रंजीत सिंह कुशवाहा को जिला कोषाध्यक्ष तथा जागेश्वर प्रसाद अग्रवाल को प्रदेश कार्यसमिति का प्रदेश मंत्री मनोनीत किया गया है.





नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आलोक गुप्ता (कल्लू) ने प्रेस वार्ता में कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा, उनके उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना, भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध संघर्ष करना उनकी प्राथमिकता रहेगी. साथ ही उन्होंने जल्द ही सभी प्रकोष्ठों का विस्तार कर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की बात कही.





जिला प्रवक्ता इकरार अहमद ने बताया कि जिले की सभी 84 इकाइयों को भंग कर दिया गया है और शीघ्र ही नई कमेटियों का गठन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से 14 अगस्त तक "व्यापारी संपर्क-व्यापारी जोड़ो अभियान" चलाया जाएगा. इसके बाद 16 अगस्त से 27 अगस्त तक जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा निकाली जाएगी. 1 सितंबर को जनपद स्तरीय वाहन रैली आयोजित होगी, जबकि 3 सितंबर को लखनऊ में होने वाले स्वदेशी व्यापारी कुंभ में इटावा से बड़ी संख्या में व्यापारी भाग लेंगे.





वार्ता के दौरान उपस्थित व्यापारियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल-मालाओं एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया. इस अवसर पर हरिओम गुप्ता, हरिशंकर पटेल, संतोष वर्मा, विकास शाक्य, लल्लू वारसी, संजय वर्मा, पंकज कुशवाह, सर्वेश चौहान, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, अर्चना कुशवाहा, वर्षा दुबे, मीरा तिवारी, अंजू यादव, बबिता कुशवाहा, रंजना सोनी, ऋषि पोरवाल, यामीन रिंकू चौधरी, मोहम्मद उवैस, मुहम्मद मुस्तकीम राइन, इंतखाब आलम मौजूद रहे.





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