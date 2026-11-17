हरियाणा महिला कांग्रेस का बड़ा संगठनात्मक विस्तार, 38 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति
Haryana Congress Organization Expansion:अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने हरियाणा महिला कांग्रेस के संगठन में 38 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की.
Published : November 17, 2026 at 8:44 AM IST
चंडीगढ़: अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पर्ल चौधरी की अनुशंसा पर प्रदेश संगठन में 38 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है. इनमें 6 प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 प्रदेश महासचिव, 7 प्रदेश सचिव और 21 जिलों की महिला कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हैं.
हरियाणा महिला कांग्रेस का बड़ा संगठनात्मक विस्तार: संगठन विस्तार पर खुशी जताते हुए पर्ल चौधरी ने कहा कि छठ महापर्व के अवसर पर हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस ने अपने संगठन रूपी परिवार का विस्तार किया है. उन्होंने कहा कि यह केवल पदों पर नियुक्ति नहीं, बल्कि प्रदेश की महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने और संगठन को गांव, वार्ड तथा बूथ स्तर तक मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
महिला आरक्षण को लेकर भाजपा पर निशाना: पर्ल चौधरी ने कहा कि देश की आधी आबादी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी. उन्होंने महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन को परिसीमन से जोड़ने का विरोध करते हुए कहा कि महिलाओं को केवल आरक्षण का आश्वासन नहीं, बल्कि राजनीति और सत्ता में वास्तविक भागीदारी चाहिए. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने की भाजपा की नीति का हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी. उनके मुताबिक महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को टालने की किसी भी राजनीतिक कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा और महिला आरक्षण को बिना अनावश्यक विलंब के लागू किया जाना चाहिए.
गांव-गांव तक संगठन मजबूत करने का लक्ष्य: पर्ल चौधरी ने कहा कि नई टीम की प्राथमिकता महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना तथा महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक अधिकारों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना होगा. उन्होंने कहा कि हरियाणा की महिलाएं लोकतंत्र, संविधान और अपने मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगी तथा अलका लांबा के नेतृत्व में महिला कांग्रेस को और मजबूत करेंगी.
नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई: नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए पर्ल चौधरी ने कहा कि नई टीम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ महिलाओं की आवाज बनेगी तथा कांग्रेस की विचारधारा को हर गांव और हर घर तक पहुंचाने के लिए काम करेगी. उन्होंने कहा कि छठ महापर्व पर संगठन का यह विस्तार नई शुरुआत है और आधी आबादी अपना पूरा हक लेकर रहेगी.
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