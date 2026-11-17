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हरियाणा महिला कांग्रेस का बड़ा संगठनात्मक विस्तार, 38 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति

Haryana Congress Organization Expansion ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पर्ल चौधरी की अनुशंसा पर प्रदेश संगठन में 38 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है. इनमें 6 प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 प्रदेश महासचिव, 7 प्रदेश सचिव और 21 जिलों की महिला कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हैं.

हरियाणा महिला कांग्रेस का बड़ा संगठनात्मक विस्तार: संगठन विस्तार पर खुशी जताते हुए पर्ल चौधरी ने कहा कि छठ महापर्व के अवसर पर हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस ने अपने संगठन रूपी परिवार का विस्तार किया है. उन्होंने कहा कि यह केवल पदों पर नियुक्ति नहीं, बल्कि प्रदेश की महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने और संगठन को गांव, वार्ड तथा बूथ स्तर तक मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.