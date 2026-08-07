उत्तराखंड कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित, इन नेताओं को मिली ये जिम्मेदारी, 5 नई समितियां की गठित
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में है. इसी कड़ी में संगठन में बदलाव किया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 7, 2026 at 7:38 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस नई टीम में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. दरअसल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गुरुवार को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्षों, महासचिवों और सचिवों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. खास बात ये है कि इस नई कार्यकारिणी में गोदावरी थपलियाल को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा 24 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष, 36 नेताओं को प्रदेश महासचिव और 107 नेताओं को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है. कांग्रेस ने इस नई कार्यकारिणी में संगठन को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा नेताओं को भी टीम में शामिल किया है.
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पांच समितियों का गठन किया है. एआईसीसी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र के अनुसार, पीसीसी के कार्यकारिणी समिति, घोषणापत्र समिति, अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति, एसआईआर समिति और चार्जशीट कमेटी के गठन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है. पीसीसी की कार्यकारिणी समिति में 41 नेताओं को शामिल किया गया है.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @kharge जी ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी समिति, घोषणा पत्र समिति, अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति, एसआईआर समिति एवं चार्जशीट समिति के गठन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से स्वीकृति प्रदान कर दी है।— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) August 7, 2026
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जिसमें गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गुरदीप सिंह सप्पल, काजी निजामुद्दीन, प्रकाश जोशी, करण महारा, डॉ. हरक सिंह रावत, भुवन चंद्र कापड़ी, तिलक राज बेहड़, मयूख महार, ममता राकेश, हरीश सिंह धामी, मनोज तिवारी, फुरकान अहमद, विक्रम सिंह नेगी, आदेश सिंह चौहान, मदन सिंह बिष्ट, गोपाल सिंह राणा, खुशाल सिंह अधिकारी और रवि बहादुर के साथ ही 41 लोग शामिल हैं.
यही नहीं, भुवन कापड़ी की अध्यक्षता में घोषणापत्र समिति का गठन किया गया है जिसमें डॉ. प्रेम बहुखंडी को कन्वीनर और गुरदीप सिंह सप्पल, सूर्यकांत धस्माना, सुजाता पॉल को मेंबर बनाया गया है. डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन विक्रम सिंह नेगी की अध्यक्षता में की गई है. इस कमेटी में ललित फर्स्वाण, अनुपम शर्मा, हेमा पुरोहित और सी. पी. सिंह को सदस्य बनाया गया है.
हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व, अनुभव एवं संगठनात्मक क्षमता से कांग्रेस संगठन और अधिक सशक्त होगा तथा जनहित के मुद्दों को मजबूती मिलेगी। pic.twitter.com/dfvFSQQAqZ— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) August 7, 2026
एसआईआर कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मनोज रावत को दी गई है. इस कमेटी में अमरेंद्र बिष्ट, एडवोकेट संदीप चमोली को सदस्य बनाया गया है. चार्जशीट कमेटी का गठन करण महारा की अध्यक्षता में की गई है. इस कमेटी में मनोज रावत, डॉ. प्रेम बहुखंडी, डॉ. प्रतिमा सिंह को मेंबर बनाया गया है. पीसीसी की नई कार्यकारिणी में 24 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है.
जिसमें हेमश खर्कवाल, विजय सारस्वत, सूर्यकांत धस्माना, धीरेंद्र प्रताप, राजकुमार, मनोज रावत, सतीश नैनवाल, लालचंद शर्मा, सहरियार खान, सीपी सिंह, संजय पालीवाल, राजेंद्र पाल सिंह, सुखविंदर कौर, राजीव महर्षि, अनुपम शर्मा, हेमंत बगड़वाल, मधु सांगुरी, डॉ. प्रेम बहुखंडी और दर्शन लाल समेत अन्य नेता शामिल है. इसके साथ ही नई कार्यकारिणी में 36 नेताओं को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जिसमें राजेंद्र भंडारी, नवीन जोशी, अभिषेक सिंह, विजय गुनसोला, तेलू राम, पुष्कर जैन, राकेश लाल शाह, दीप शर्मा, मकबूल कुरैशी, अमरजीत सिंह, याकूब सिद्दीकी, राजेंद्र शाह, जसवंत सिंह चौहान, सुमित्तर भुल्लर, अनीता शर्मा, जयेंद्र रमोला, संजय किरोला और राजेंद्र तंगरिया समेत अन्य नेता शामिल हैं.
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