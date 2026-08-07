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उत्तराखंड कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित, इन नेताओं को मिली ये जिम्मेदारी, 5 नई समितियां की गठित

उत्तराखंड कांग्रेस ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस नई टीम में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. दरअसल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गुरुवार को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्षों, महासचिवों और सचिवों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. खास बात ये है कि इस नई कार्यकारिणी में गोदावरी थपलियाल को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा 24 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष, 36 नेताओं को प्रदेश महासचिव और 107 नेताओं को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है. कांग्रेस ने इस नई कार्यकारिणी में संगठन को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा नेताओं को भी टीम में शामिल किया है. उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पांच समितियों का गठन किया है. एआईसीसी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र के अनुसार, पीसीसी के कार्यकारिणी समिति, घोषणापत्र समिति, अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति, एसआईआर समिति और चार्जशीट कमेटी के गठन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है. पीसीसी की कार्यकारिणी समिति में 41 नेताओं को शामिल किया गया है. जिसमें गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गुरदीप सिंह सप्पल, काजी निजामुद्दीन, प्रकाश जोशी, करण महारा, डॉ. हरक सिंह रावत, भुवन चंद्र कापड़ी, तिलक राज बेहड़, मयूख महार, ममता राकेश, हरीश सिंह धामी, मनोज तिवारी, फुरकान अहमद, विक्रम सिंह नेगी, आदेश सिंह चौहान, मदन सिंह बिष्ट, गोपाल सिंह राणा, खुशाल सिंह अधिकारी और रवि बहादुर के साथ ही 41 लोग शामिल हैं.