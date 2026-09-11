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दिल्ली भाजपा में बड़ा संगठनात्मक एक्शन, जिला महामंत्री हितेंद्र त्यागी को पद से हटाया

दिल्ली भाजपा ने हितेंद्र त्यागी को उत्तर-पूर्वी जिले के महामंत्री पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है.

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा
दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2026 at 3:07 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए संगठन स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई की है. पार्टी नेतृत्व ने उत्तर-पूर्वी जिले के महामंत्री हितेंद्र त्यागी को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के निर्देश पर की गई है.

दरअसल, हितेंद्र त्यागी के खिलाफ पिछले कुछ समय से लगातार दुर्व्यवहार और मनमानी की शिकायतें शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रही थीं. हाल ही में मिली तीन गंभीर शिकायतों के बाद भाजपा की अनुशासन समिति की सिफारिश पर प्रदेश नेतृत्व ने यह कड़ा कदम उठाया है. इस कार्रवाई से दिल्ली भाजपा के भीतर हड़कंप मच गया है और इसे कार्यकर्ताओं के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है.

सत्यदेव चौधरी उत्तर-पूर्वी जिले के महामंत्री नियुक्त

जहां पार्टी की अनुशासन समिति की सिफारिश के बाद हितेंद्र त्यागी को उत्तर-पूर्वी जिले के महामंत्री पद से पदमुक्त कर दिया गया. वहीं, पार्टी नेतृत्व की ओर से उत्तर-पूर्वी जिले में महामंत्री के पद पर नई नियुक्ति भी कर दी गई है. हितेंद्र त्यागी की जगह अब सत्यदेव चौधरी को उत्तर-पूर्वी जिले का नया जिला महामंत्री नियुक्त किया गया है. नई नियुक्ति के साथ ही संगठन ने जिले में जिम्मेदारी का तत्काल प्रभाव से बदलाव कर दिया है. बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व संगठन में अनुशासन और पदाधिकारियों के आचरण को लेकर लगातार सख्ती बरत रहा है.

अनुशासन पर भाजपा का सख्त संदेश

उत्तर-पूर्वी दिल्ली भाजपा के संगठन में हुए इस अचानक बदलाव को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हाल के दिनों में पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ सामने आई लगातार शिकायतों के बीच शीर्ष नेतृत्व की ओर से की गई यह त्वरित कार्रवाई साफ दर्शाती है कि पार्टी संगठन में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी. हालांकि, हितेंद्र त्यागी के खिलाफ मिली शिकायतों की विस्तृत जानकारी अभी तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनावों से पहले भाजपा आंतरिक गुटबाजी और छवि खराब करने वाले तत्वों पर सख्त रुख अपनाने के मूड में है.

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