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दिल्ली भाजपा में बड़ा संगठनात्मक एक्शन, जिला महामंत्री हितेंद्र त्यागी को पद से हटाया

नई दिल्ली: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए संगठन स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई की है. पार्टी नेतृत्व ने उत्तर-पूर्वी जिले के महामंत्री हितेंद्र त्यागी को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के निर्देश पर की गई है.

दरअसल, हितेंद्र त्यागी के खिलाफ पिछले कुछ समय से लगातार दुर्व्यवहार और मनमानी की शिकायतें शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रही थीं. हाल ही में मिली तीन गंभीर शिकायतों के बाद भाजपा की अनुशासन समिति की सिफारिश पर प्रदेश नेतृत्व ने यह कड़ा कदम उठाया है. इस कार्रवाई से दिल्ली भाजपा के भीतर हड़कंप मच गया है और इसे कार्यकर्ताओं के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है.

सत्यदेव चौधरी उत्तर-पूर्वी जिले के महामंत्री नियुक्त

जहां पार्टी की अनुशासन समिति की सिफारिश के बाद हितेंद्र त्यागी को उत्तर-पूर्वी जिले के महामंत्री पद से पदमुक्त कर दिया गया. वहीं, पार्टी नेतृत्व की ओर से उत्तर-पूर्वी जिले में महामंत्री के पद पर नई नियुक्ति भी कर दी गई है. हितेंद्र त्यागी की जगह अब सत्यदेव चौधरी को उत्तर-पूर्वी जिले का नया जिला महामंत्री नियुक्त किया गया है. नई नियुक्ति के साथ ही संगठन ने जिले में जिम्मेदारी का तत्काल प्रभाव से बदलाव कर दिया है. बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व संगठन में अनुशासन और पदाधिकारियों के आचरण को लेकर लगातार सख्ती बरत रहा है.