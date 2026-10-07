सिर्फ अवैध संबंध के आरोप से खत्म नहीं होता विधवा का दर्जा : हाईकोर्ट
सीआरपीसी की धारा 488 का फैसला सिविल केस में निर्णायक सबूत नहीं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 8:54 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि किसी महिला के अवैध संबंध के आधार पर उसका विधवा होने का कानूनी दर्जा समाप्त नहीं किया जा सकता. इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने बलिया की एक महिला की प्रथम अपील स्वीकार कर वादी का मुकदमा खारिज कर दिया.
विपक्षी ने 1988 में दीवानी वाद दाखिल कर घोषणा मांगी थी कि अपीलार्थी दिवंगत व्यक्ति की विधवा नहीं है और उसके बेटे के वैध पुत्र व उत्तराधिकारी नहीं हैं. वादी का कहना था कि दिवंगत व्यक्ति निःसंतान थे, उनकी 1938 में मृत्यु हो गई थी और बाद में उनके अपीलार्थी से संबंध बने, जिनसे दोनों बेटे पैदा हुए. उसने यह भी दलील दी कि ब्राह्मण विधवा होने के नाते वह पुनर्विवाह की हकदार नहीं थी.
बलिया के अपर जिला जज द्वितीय ने वाद डिक्री कर दिया था. अदालत ने मुख्यतः 1963 के उस फैसले पर भरोसा किया था, जिसमें सीआरपीसी की धारा 488 के तहत पत्नी को 15 रुपये मासिक भरण-पोषण दिलाया गया और अपीलार्थी से अवैध संबंध बताया गया था. कोर्ट ने कहा कि वादी ने संपत्ति में दर्ज फर्जी नामांतरण को चुनौती नहीं दी और न ही कोई परिणामी अनुतोष मांगा. जब वादी मात्र घोषणा से अधिक राहत मांग सकता था और उसने नहीं मांगी तो ऐसी घोषणा नहीं दी जा सकती.
कोर्ट ने कहा कि वादी ने खुद माना है कि अपीलार्थी का विवाह दिवंगत व्यक्ति से हुआ था और उनकी मृत्यु 1938 में हुई. ऐसे में विधवा का दर्जा कानूनी परिणाम के रूप में स्वतः प्राप्त है. बाद के अवैध संबंध से यह दर्जा खत्म नहीं होता.
वैधता के प्रश्न पर कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत वैध विवाह के दौरान जन्मे बच्चे की वैधता की उपधारणा को केवल मां के किसी अन्य से संबंध साबित करके नहीं तोड़ा जा सकता, इसके लिए पहुंच के अभाव को साबित करना जरूरी है. वादी एवं गवाह के पास 1960 के संबंध की जानकारी का कोई विशेष साक्ष्य नहीं दिखा और कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी पेश नहीं हुआ. कोर्ट ने इसे निराधार आरोप माना.
हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी उस कार्यवाही में पक्षकार नहीं थीं इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 की शर्तें पूरी नहीं होतीं. वह फैसला धारा 41 के तहत जजमेंट इन रेम भी नहीं है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 488 की कार्यवाही वैवाहिक, वसीयती, नौवहन या दिवालियापन क्षेत्राधिकार में नहीं आती.
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह त्वरित और संक्षिप्त उपचार की कार्यवाही थी, जिसमें स्वामित्व या उत्तराधिकार तय नहीं होता, और आपराधिक अदालत का निष्कर्ष दीवानी मामले में स्वतः बाध्यकारी नहीं होता. उसे अधिक से अधिक रिकॉर्ड की एक परिस्थिति माना जा सकता है. हाईकोर्ट ने इसी के साथ बलिया की एडीजे अदालत का निर्णय व डिक्री रद्द कर वाद खारिज कर दिया.
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