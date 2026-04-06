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नायक फिल्म जैसा एक्शन: 28 दारोगा-78 सिपाहियों का एक साथ ट्रांसफर, SP के धड़ाधड़ एक्शन से खलबली

पुलिस महकमे में एक दिन ही में बड़े पैमाने पर तबादला एक्सप्रेस दौड़ी, जिले के लगभर हर थाने में गिरा आदेश.

major order from sant kabir nagar police sp 106 police personnel transferred
संत कबीरनगर में बड़े पैमाने पर तबादले. (sant kabir nagar police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 12:00 PM IST

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संत कबीरनगर: जिले के पुलिस महकमे में एक दिन में ही बड़े पैमाने पर तबादले सामने आए हैं. ये तबादले एसपी ने किए हैं. एसपी के इस आदेश से महकमे में खलबली मची हुई है. चलिए जानते हैं इस बारे मे.

दरअसल, पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है. एसपी ने एक साथ 106 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण कर जिले में 'तबादला एक्सप्रेस' चला दी है. इस व्यापक फेरबदल के तहत कुल 28 उप-निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं, जबकि शेष 78 कर्मियों में हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल शामिल हैं. एसपी का यह कदम प्रशासनिक कसावट और थानों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है.

major order from sant kabir nagar police sp 106 police personnel transferred
एसपी ने जारी किया आदेश. (sant kabir nagar police media cell.)
स्थानांतरण सूची में उन पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से शामिल किया गया है जो लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे हुए थे. एक तरफ जहां प्रशासनिक सुधार के लिए तबादले किए गए, वहीं दूसरी तरफ एसपी ने अनुशासनहीनता पर भी कड़ा प्रहार किया है. कांटे चौकी पर तैनात दो सिपाहियों पर आम नागरिक के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा था. मामले की जांच और पुलिस की छवि को धूमिल करने के आरोप में एसपी संदीप कुमार मीणा ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन से संबद्ध कर दिया है.
major order from sant kabir nagar police sp 106 police personnel transferred
एसपी ने जारी किया आदेश. (sant kabir nagar police media cell.)
एसपी के इस आदेश से महकमे में खलबली मची हुई है. एसपी के इस फैसले की चर्चा जिले के पुलिस महकमे में तेजी से हो रही है. एक दिन में ही इतने बड़े पैमाने पर तबादले जिले के ज्यादातर थानों में हुए हैं.
major order from sant kabir nagar police sp 106 police personnel transferred
एसपी ने जारी किया आदेश. (sant kabir nagar police media cell.)
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एसपी ने जारी किया आदेश. (sant kabir nagar police media cell.)

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