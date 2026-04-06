नायक फिल्म जैसा एक्शन: 28 दारोगा-78 सिपाहियों का एक साथ ट्रांसफर, SP के धड़ाधड़ एक्शन से खलबली
पुलिस महकमे में एक दिन ही में बड़े पैमाने पर तबादला एक्सप्रेस दौड़ी, जिले के लगभर हर थाने में गिरा आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 12:00 PM IST
संत कबीरनगर: जिले के पुलिस महकमे में एक दिन में ही बड़े पैमाने पर तबादले सामने आए हैं. ये तबादले एसपी ने किए हैं. एसपी के इस आदेश से महकमे में खलबली मची हुई है. चलिए जानते हैं इस बारे मे.
दरअसल, पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है. एसपी ने एक साथ 106 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण कर जिले में 'तबादला एक्सप्रेस' चला दी है. इस व्यापक फेरबदल के तहत कुल 28 उप-निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं, जबकि शेष 78 कर्मियों में हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल शामिल हैं. एसपी का यह कदम प्रशासनिक कसावट और थानों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है.
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