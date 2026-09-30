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भारत-पाक सीमा पर फिर गूंजे सायरन, जैसलमेर में हुआ Air Raid Warning System का बड़ा ऑपरेशनल ट्रायल

जैसलमेर नगर परिषद कार्यालय पर लगा सायरन सिस्टम ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: राजस्थान के जैसलमेर में एक बार फिर एयर रेड वार्निंग सिस्टम की टेस्टिंग की गई. ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दूसरी बार है, जब जिले में आपातकालीन चेतावनी तंत्र के तहत शहर के अलग-अलग हिस्सों में लगे इलेक्ट्रिक सायरनों का एक साथ ऑपरेशनल ट्रायल किया गया. बुधवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चले इस तकनीकी परीक्षण के दौरान शहर के 11 प्रमुख स्थानों पर सायरन बजाए गए.

ट्रायल का मुख्य उद्देश्य एयर रेड वार्निंग सिस्टम की ध्वनि क्षमता, कार्यप्रणाली, तकनीकी कनेक्टिविटी और आपात स्थिति में उसकी प्रभावशीलता को परखना रहा. गृह मंत्रालय की विशेषज्ञ टीम और स्थानीय प्रशासन से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी में सायरन सिस्टम के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच की गई. धनंजय प्रकाश ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaisalmer) 11 स्थानों पर हुई सायरनों की टेस्टिंग : शहर में अलग-अलग रणनीतिक और प्रमुख स्थानों पर लगाए गए इलेक्ट्रिक सायरनों का परीक्षण किया गया. इनमें गोपा चौक, जिला कलेक्ट्रेट, ट्रॉमा सेंटर, सोनार दुर्ग, नगर परिषद और सनसेट पॉइंट सहित कुल 11 स्थान शामिल रहे. परीक्षण के दौरान सायरनों की आवाज कितनी दूरी तक प्रभावी ढंग से पहुंच रही है, इसकी भी जांच की गई. सीमा क्षेत्र के लिहाज से संवेदनशील जैसलमेर में इस तरह के चेतावनी तंत्र को प्रभावी बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जाता है. किसी संभावित आपात स्थिति में समय रहते लोगों तक चेतावनी पहुंचाने के लिए सायरन सिस्टम एक अहम माध्यम के तौर पर काम करता है. पहले भी हो चुकी है टेस्टिंग : इससे पहले 27 मार्च को जैसलमेर में सायरनों की व्यापक टेस्टिंग की गई थी. अब एक बार फिर इन सायरनों का ऑपरेशनल ट्रायल कर यह देखा गया कि पिछली टेस्टिंग के बाद सिस्टम में किए गए तकनीकी सुधार और व्यवस्थाएं किस तरह काम कर रही हैं. इस दौरान सायरनों की आवाज, उनकी सक्रियता और निर्धारित स्थानों से सिस्टम के संचालन सहित विभिन्न तकनीकी पहलुओं को जांचा गया. अधिकारियों और विशेषज्ञों ने परीक्षण के दौरान सामने आने वाले तकनीकी बिंदुओं को रिकॉर्ड किया, ताकि आवश्यकता के अनुसार सिस्टम में आगे सुधार किया जा सके.