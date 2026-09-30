भारत-पाक सीमा पर फिर गूंजे सायरन, जैसलमेर में हुआ Air Raid Warning System का बड़ा ऑपरेशनल ट्रायल
भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर में बुधवार को एक बार फिर एयर रेड वार्निंग सिस्टम की व्यापक टेस्टिंग की गई.
Published : September 30, 2026 at 1:33 PM IST
जैसलमेर: राजस्थान के जैसलमेर में एक बार फिर एयर रेड वार्निंग सिस्टम की टेस्टिंग की गई. ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दूसरी बार है, जब जिले में आपातकालीन चेतावनी तंत्र के तहत शहर के अलग-अलग हिस्सों में लगे इलेक्ट्रिक सायरनों का एक साथ ऑपरेशनल ट्रायल किया गया. बुधवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चले इस तकनीकी परीक्षण के दौरान शहर के 11 प्रमुख स्थानों पर सायरन बजाए गए.
ट्रायल का मुख्य उद्देश्य एयर रेड वार्निंग सिस्टम की ध्वनि क्षमता, कार्यप्रणाली, तकनीकी कनेक्टिविटी और आपात स्थिति में उसकी प्रभावशीलता को परखना रहा. गृह मंत्रालय की विशेषज्ञ टीम और स्थानीय प्रशासन से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी में सायरन सिस्टम के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच की गई.
11 स्थानों पर हुई सायरनों की टेस्टिंग : शहर में अलग-अलग रणनीतिक और प्रमुख स्थानों पर लगाए गए इलेक्ट्रिक सायरनों का परीक्षण किया गया. इनमें गोपा चौक, जिला कलेक्ट्रेट, ट्रॉमा सेंटर, सोनार दुर्ग, नगर परिषद और सनसेट पॉइंट सहित कुल 11 स्थान शामिल रहे. परीक्षण के दौरान सायरनों की आवाज कितनी दूरी तक प्रभावी ढंग से पहुंच रही है, इसकी भी जांच की गई. सीमा क्षेत्र के लिहाज से संवेदनशील जैसलमेर में इस तरह के चेतावनी तंत्र को प्रभावी बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जाता है. किसी संभावित आपात स्थिति में समय रहते लोगों तक चेतावनी पहुंचाने के लिए सायरन सिस्टम एक अहम माध्यम के तौर पर काम करता है.
पहले भी हो चुकी है टेस्टिंग : इससे पहले 27 मार्च को जैसलमेर में सायरनों की व्यापक टेस्टिंग की गई थी. अब एक बार फिर इन सायरनों का ऑपरेशनल ट्रायल कर यह देखा गया कि पिछली टेस्टिंग के बाद सिस्टम में किए गए तकनीकी सुधार और व्यवस्थाएं किस तरह काम कर रही हैं. इस दौरान सायरनों की आवाज, उनकी सक्रियता और निर्धारित स्थानों से सिस्टम के संचालन सहित विभिन्न तकनीकी पहलुओं को जांचा गया. अधिकारियों और विशेषज्ञों ने परीक्षण के दौरान सामने आने वाले तकनीकी बिंदुओं को रिकॉर्ड किया, ताकि आवश्यकता के अनुसार सिस्टम में आगे सुधार किया जा सके.
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सेंट्रलाइज्ड ट्रिगरिंग की दिशा में तकनीकी पहल : इस ट्रायल का एक महत्वपूर्ण पहलू सायरन सिस्टम को आधुनिक तकनीक से जोड़ना भी है. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी C-DOT, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के तहत, सेंट्रलाइज्ड सायरन ट्रिगरिंग के लिए एक प्रोटोटाइप डिवाइस पर काम कर रहा है.
C-DOT के साइंटिस्ट-B धनंजय प्रकाश के मुताबिक, इस डिवाइस में सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इस तकनीक को C-DOT ने विकसित किया है और 2 मई 2026 को पैन इंडिया स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया गया था. इसका उद्देश्य बेहद कम समय में बड़े क्षेत्र में अलर्ट पहुंचाना है.
अब इसी तकनीक की उपयोगिता को सायरन ट्रिगरिंग के लिए भी परखा जा रहा है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर एक केंद्रीय सिस्टम से अलग-अलग स्थानों पर लगे सायरनों को सक्रिय किया जा सके. फिलहाल, यह तकनीक प्रोटोटाइप और परीक्षण के स्तर पर है और अलग-अलग स्थानों पर इसकी तकनीकी क्षमता और संभावित सुधारों को जांचा जा रहा है.
प्रशासन ने की अफवाहों से दूर रहने की अपील : सायरनों की आवाज सुनकर नागरिकों में किसी तरह का भ्रम या भय पैदा न हो, इसके लिए प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यह सिर्फ तकनीकी परीक्षण है. आमजन से सायरन की आवाज सुनकर घबराने और किसी तरह की अफवाह पर विश्वास नहीं करने की अपील की गई.
जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिले में एयर रेड वार्निंग सिस्टम की नियमित टेस्टिंग का मकसद किसी खतरे की सूचना देना नहीं, बल्कि आपात स्थिति के दौरान चेतावनी तंत्र को पूरी तरह तैयार रखना है. आज का यह परीक्षण भी इसी तैयारी का हिस्सा रहा, जिसमें सायरनों की आवाज से लेकर उनकी तकनीकी कार्यप्रणाली और आधुनिक सेंट्रलाइज्ड ट्रिगरिंग सिस्टम की संभावनाओं तक को परखा गया.