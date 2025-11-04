ETV Bharat / state

पटना में भारी मात्रा में हथियार और कैश बरामद, तीन गिरफ्तार, ऑपरेशन ‘जखीरा’ के तहत हुई कार्रवाई,

बरामद हथियार और कैश के साथ सिटी एसपी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटना में पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पटना नगर पश्चिमी क्षेत्र में संचालित ऑपरेशन जखीरा के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. दानापुर, मनेर, बिहटा और नौबतपुर थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस, नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं.

तीन गिरफ्तार, 8 हथियार और 58 कारतूस जब्त: नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीमों ने देर रात तक अभियान चलाया. छापेमारी में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने कुल 8 अवैध हथियार, 58 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन, एक मोबाइल, सात एटीएम कार्ड और ₹24,41,470 नकद बरामद किए हैं.

सिटी एसपी का बयान (ETV Bharat)

दानापुर थाना क्षेत्र: गुप्त सूचना पर सुल्तानपुर शनिचरा के पास छापेमारी की गई. मौके से एक देसी कट्टा, 40 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल और सात एटीएम कार्ड बरामद हुए. पुलिस को आशंका है कि यह सामान और रकम चुनाव के दौरान अवैध उपयोग के लिए रखी गई थी.

मनेर थाना क्षेत्र: छापेमारी में तीन देशी कट्टा और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए. एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो लूट की वारदात की योजना बना रहा था.

बरामद कैश (ETV Bharat)

बिहटा थाना क्षेत्र: विशनपुरा में कार्रवाई कर दस जिंदा कारतूस और ₹22,98,970 नकद जब्त किए गए. एक व्यक्ति गिरफ्तार. पुलिस यह पता लगा रही है कि इतनी बड़ी राशि कहां से आई और इसका चुनाव से क्या संबंध है.