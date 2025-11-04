पटना में भारी मात्रा में हथियार और कैश बरामद, तीन गिरफ्तार, ऑपरेशन ‘जखीरा’ के तहत हुई कार्रवाई,
पटना में ऑपरेशन ‘जखीरा’ के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है. इसमें भारी मात्रा में हथियार और कैश बरामद किया गया है.
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटना में पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पटना नगर पश्चिमी क्षेत्र में संचालित ऑपरेशन जखीरा के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. दानापुर, मनेर, बिहटा और नौबतपुर थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस, नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं.
तीन गिरफ्तार, 8 हथियार और 58 कारतूस जब्त: नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीमों ने देर रात तक अभियान चलाया. छापेमारी में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने कुल 8 अवैध हथियार, 58 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन, एक मोबाइल, सात एटीएम कार्ड और ₹24,41,470 नकद बरामद किए हैं.
दानापुर थाना क्षेत्र: गुप्त सूचना पर सुल्तानपुर शनिचरा के पास छापेमारी की गई. मौके से एक देसी कट्टा, 40 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल और सात एटीएम कार्ड बरामद हुए. पुलिस को आशंका है कि यह सामान और रकम चुनाव के दौरान अवैध उपयोग के लिए रखी गई थी.
मनेर थाना क्षेत्र: छापेमारी में तीन देशी कट्टा और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए. एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो लूट की वारदात की योजना बना रहा था.
बिहटा थाना क्षेत्र: विशनपुरा में कार्रवाई कर दस जिंदा कारतूस और ₹22,98,970 नकद जब्त किए गए. एक व्यक्ति गिरफ्तार. पुलिस यह पता लगा रही है कि इतनी बड़ी राशि कहां से आई और इसका चुनाव से क्या संबंध है.
नौबतपुर थाना क्षेत्र: बाबुपुर गांव में छापेमारी के दौरान तीन देशी रायफल बरामद की गईं और एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ. इसके अलावा, विशेष निगरानी दल (SST) की अलग कार्रवाई में एक पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और ₹1,42,500 नकद जब्त किए गए.
“चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों, नकदी के दुरुपयोग और हथियारों की तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाई जा रही है. आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में हो सके.”- भानु प्रताप सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक
कुल बरामदगी का लेखा-जोखा
- अवैध हथियार: 8 (देशी कट्टा, पिस्टल, रायफल सहित)
- जिंदा कारतूस: 58
- मैगजीन: 1
- मोबाइल: 1
- एटीएम कार्ड: 7
- नकदी: ₹24,41,470
- गिरफ्तार: 3 अभियुक्त
एसएसपी (पश्चिमी) का बयान
नगर पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह ने कहा, “यह कार्रवाई आदर्श आचार संहिता के तहत संचालित ऑपरेशन जखीरा का हिस्सा है. असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में सघन जांच जारी रहेगी.”
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मंगलवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार खत्म हो गया है. इसके बाद पुलिस और सतर्क है और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह के अवैध कैश और शराब लेकर कोई ना जाए.
