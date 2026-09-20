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वाराणसी ATS की बड़ी कार्रवाई; 30 लाख का इनामी नक्सली कमांडर बृजेश गंझू मुठभेड़ में ढेर

बृजेश गंझू पर झारखंड सरकार द्वारा 25लाख और NIA द्वारा 5 लाख का पुरस्कार घोषित था.

30 लाख का इनामी नक्सली कमांडर बृजे गंझू मुठभेड़ में ढेर.
30 लाख का इनामी नक्सली कमांडर बृजे गंझू मुठभेड़ में ढेर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 7:52 AM IST

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Updated : September 20, 2026 at 9:14 AM IST

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वाराणसी: ATS टीम ने झारखंड के नक्सली कमांडर बृजेश गंझू को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. झारखंड के प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) के सुप्रीमो और 30 लाख रुपए के इनामी नक्सली बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को वाराणसी के रामनगर एरिया में हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया.

जानकारी के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर बृजेश गंझू की लोकेशन रामनगर थाना क्षेत्र में मिली थी. वहां मौके पर पहुंची ATS टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसने फायरिंग कर दी. फिर क्रॉस फायरिंग में वह ढेर हो गया.

वाराणसी से प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

एटीएस डीएसपी विपिन राय ने बताया कि वाराणसी के रामनगर थानाक्षेत्र के लंका मैदान में टेंगरा मोड़ से रामनगर होते हुए मुगलसराय जाने वाले रास्ते पर झारखंड के प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी के के कमांडर बृजेश गंजू उर्फ़ गोपाल सिंह अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से मुगलसराय की तरफ जा रहा था.

ATS की टीम ने मुखबिर की सूचना पर पहले उसको रोक कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन वह रुकने की बजाय गाड़ी से कूदकर पुलिस वालों पर फायर करना शुरू कर दिया. इसके बाद क्रॉस फायरिंग में उसको गोली लगी. बृजेश को हॉस्पिटल ले जाया गया,जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस कार्रवाई के दौरान यूपी ATS के डिप्टी एसपी विपिन राय और हेड कांस्टेबल नितेंद्र कृष्ण के बुलेट प्रुफ जैकेट पर भी गोली लगी है. बृजेश गंझू पर झारखंड सरकार द्वारा 25लाख और NIA द्वारा 5 लाख का पुरस्कार घोषित था.

यह भी पढ़ें: ​सीओ जियाउल हक हत्याकांड; पूर्व मंत्री राजा भैया को CBI कोर्ट से बड़ी राहत, खारिज हुई आगे की कार्रवाई

Last Updated : September 20, 2026 at 9:14 AM IST

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