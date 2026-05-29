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गुरुग्राम में बड़े ऑनलाइन गेमिंग गैंग का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम: दिल्ली से सट्टे साइबर सिटी गुरुग्राम में साइबर पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस टीम ने सेक्टर-37D स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सोसायटी के एक फ्लैट पर छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आदित्य निवासी चरखी दादरी, कपिल निवासी महेंद्रगढ़, सन्नी चाहर निवासी आगरा और सूरज राजपूत निवासी मथुरा के रूप में हुई है.

बुकी आईडी से चला रहे थे सट्टा कारोबारः साइबर क्राइम गुरुग्राम के एसीपी गौरव फौगाट ने बताया कि "पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने एक ऑनलाइन गेमिंग पैनल पर बुकी आईडी के जरिए सट्टा चला रहे थे. सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर लोगों को गेमिंग के नाम पर फंसाया जाता था. खिलाड़ियों से QR कोड के माध्यम से पेमेंट ली जाती थी और बदले में उनकी गेमिंग ID में पॉइंट जोड़े जाते थे. इस पूरे नेटवर्क में आरोपियों को कुल रकम का करीब 20 प्रतिशत कमीशन मिलता था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बैंक खातों की किट, सिम कार्ड और QR कोड उन्हें व्हाट्सएप के जरिए एक अन्य व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे."