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छत्तीसगढ़ में बड़ी ऑनलाइन ठगी, बंद बीमा पॉलिसी चालू करने के नाम पर लाखों की रकम पार

दुर्ग एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि ग्राम हिर्री निवासी हेमंत साहू खेती-किसानी का काम करते हैं. उन्होंने साल 2022 में पीएनबी मेटलाइफ में सुपर सर्वर प्लान के तहत इंश्योरेंस कराया था. पॉलिसी का एक प्रीमियम जमा करने के बाद वे आगे की किश्त नहीं भर पाए थे.प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि 7 मई 2026 को उनके मोबाइल पर एक कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को मन्नत वर्मा बताया और कहा कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी बंद हो गई है. अगर वे दो किस्त जमा कर देंगे तो उन्हें करीब 3 लाख 2 हजार रुपए वापस मिल जाएंगे.

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में ठगों ने एक किसान से भारी भरकम ठगी की है. बंद बीमा पॉलिसी को चालू करने के नाम पर किसान हेमंत साहू को ठगों ने चूना लगाया है. किसान से इंश्योरेंस की बंद पॉलिसी दोबारा चालू कराने और लाखों रुपए दिलाने का झांसा देकर 3 लाख 90 हजार रुपये की ठगी की गई है. लिटिया सेमरिया पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है.

इसके बाद आरोपी ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और फोटो व्हाट्सएप पर भेजने को कहा. पीड़ित ने बताया कि इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने खुद को विजय श्रीवास्तव बताते हुए बैंक खाता नंबर भेजा और पहली किश्त के रूप में 30 हजार रुपए जमा कराने को कहा. हेमंत साहू आरोपियों की बातों में आ गए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नगपुरा शाखा में जाकर बताए गए खाते में रकम जमा कर दी.

कुछ देर बाद फिर कॉल आया और कहा गया कि एजेंट पर पेनाल्टी लगी है. पैसा रिलीज कराने के लिए सरकार को टैक्स देना पड़ेगा. इसके लिए 1 लाख 8 हजार रुपए जमा कराने को कहा गया. प्रार्थी ने 15 मई को यह रकम भी जमा कर दी. इसके बाद 18 मई को एक और कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को जगदीश ठाकुर बताया. उसने कहा कि उनके खाते में 9 लाख रुपए आने वाले हैं. लेकिन 25 प्रतिशत टैक्स के रूप में 2 लाख 52 हजार रुपए और जमा करने होंगे. लालच और भरोसे में आकर प्रार्थी हेमंत साहू ने यह रकम भी बैंक खाते में जमा कर दी.

पीड़ित ने दुर्ग पुलिस से की शिकायत

पैसा वापस नहीं आने पर प्रार्थी को ठगी का एहसास हुआ. जिसके बाद बोरी थाना लीटिया चौकी पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर विवेचना में जुट गई है

हिर्री के किसान से अज्ञात आरोपियों ने बंद इंश्योरेंस पॉलिसी को दोबारा चालू करने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है. किसान की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी, दुर्ग

दुर्ग पुलिस ने किसान की शिकायत पर ठगी का केस दर्ज कर लिया है. पुलिस किसान से सारे कागजात लेकर जांच में जुट गई है. पुलिस फोन नंबर की भी जांच कर रही है और अज्ञात आरोपियों का पता लगा रही है.