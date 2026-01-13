ETV Bharat / state

दिल्ली चिड़ियाघर में बड़ी लापरवाही! चौसिंगा हिरणों की मौत पर बड़ा खुलासा, चूहे मारने के जहर से गई जान

चौसिंगा हिरणों की मौत की IVRI रिपोर्ट, हिरणों के पेट और आंतों में फास्फीन गैस, गैस आमतौर पर चूहे मारने की दवाओं से निकलती है.

एक के बाद एक मौतें, दिल्ली चिड़ियाघर की व्यवस्था पर बड़ा सवाल
एक के बाद एक मौतें, दिल्ली चिड़ियाघर की व्यवस्था पर बड़ा सवाल
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 13, 2026 at 10:22 AM IST

|

Updated : January 13, 2026 at 10:29 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: हाल ही में दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (दिल्ली चिड़ियाघर) में हुई चौसिंगा हिरणों की मौत का कारण अब साफ हो गया है. जांच में पता चला है कि दोनों हिरणों की मौत चूहे मारने के लिए डाले गए जहर से हुई. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) की रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है. इस घटना ने चिड़ियाघर की व्यवस्था और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. IVRI की जांच रिपोर्ट के मुताबिक मृत चौसिंगा हिरणों के पेट और आंतों के नमूनों में फास्फीन गैस पाई गई. यह गैस आमतौर पर चूहे मारने की दवाओं से निकलती है.

चूहों को मारने के लिए डाला गया था जहर: चिड़ियाघर में 2 दिसंबर को चूहों की संख्या कम करने के लिए जहरीली दवाओं का इस्तेमाल किया गया था. इसी दौरान यह जहर हिरणों के संपर्क में आ गया. शुरुआती पोस्टमार्टम में हिरणों की मौत की सही वजह सामने नहीं आ पाई थी. बाद में IVRI की जांच में साफ हो गया कि मौत अचानक और जहर के असर से हुई है.

हिरणों के पेट और आंतों में फास्फीन गैस
हिरणों के पेट और आंतों में फास्फीन गैस
चारे में नहीं मिला कोई जहर
रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के दौरान नमूनों में हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रेट-नाइट्राइट, भारी धातुएं और अन्य सामान्य कीटनाशक नहीं पाए गए. इस पूरे मामले पर चिड़ियाघर प्रबंधन की ओर से चौसिंगा की मौत को लेकर पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है.

संवेदनशील क्षेत्र में जहरीले रसायन का इस्तेमाल खतरनाक
वन्यजीव विशेषज्ञ का कहना है कि चिड़ियाघर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह के जहरीले रसायनों का प्रयोग बेहद खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना है. इसका असर सिर्फ छोटे जानवरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शेर, बाघ जैसे बड़े मांसाहारी भी दूषित भोजन श्रृंखला या पर्यावरणीय संपर्क के जरिए प्रभावित हो सकते हैं.

एक के बाद एक मौतें, चिड़ियाघर की व्यवस्था पर बड़ा सवाल
चौसिंगा हिरणों की मौत के बाद सोमवार को चिड़ियाघर में तीन और वन्यजीवों की जान चली गई. इनमें बीट संख्या 9 में गौर का बच्चा और इगुआना, जबकि बीट संख्या 7 में कक्कड़ हिरण की मौत हुई. लगातार हो रही इन घटनाओं ने चिड़ियाघर में जानवरों की सुरक्षा, देखरेख और प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटना को लेकर जू कर्मचारियों की मांग
इस मामले में जू के कर्मचारियों ने चिड़ियाघर परिसर में रोडेंटिसाइड के उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने,पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय करने और भविष्य में वन्यजीव-अनुकूल, वैज्ञानिक और सुरक्षित उपायों के लिए स्पष्ट SOP लागू करने की मांग की है.

संपादक की पसंद

