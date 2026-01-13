दिल्ली चिड़ियाघर में बड़ी लापरवाही! चौसिंगा हिरणों की मौत पर बड़ा खुलासा, चूहे मारने के जहर से गई जान

रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के दौरान नमूनों में हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रेट-नाइट्राइट, भारी धातुएं और अन्य सामान्य





संवेदनशील क्षेत्र में जहरीले रसायन का इस्तेमाल खतरनाक

वन्यजीव विशेषज्ञ का कहना है कि चिड़ियाघर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह के जहरीले रसायनों का प्रयोग बेहद खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना है. इसका असर सिर्फ छोटे जानवरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शेर, बाघ जैसे बड़े मांसाहारी भी दूषित भोजन श्रृंखला या पर्यावरणीय संपर्क के जरिए प्रभावित हो सकते हैं.





एक के बाद एक मौतें, चिड़ियाघर की व्यवस्था पर बड़ा सवाल

चौसिंगा हिरणों की मौत के बाद सोमवार को चिड़ियाघर में तीन और वन्यजीवों की जान चली गई. इनमें बीट संख्या 9 में गौर का बच्चा और इगुआना, जबकि बीट संख्या 7 में कक्कड़ हिरण की मौत हुई. लगातार हो रही इन घटनाओं ने चिड़ियाघर में जानवरों की सुरक्षा, देखरेख और प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.





घटना को लेकर जू कर्मचारियों की मांग

इस मामले में जू के कर्मचारियों ने चिड़ियाघर परिसर में रोडेंटिसाइड के उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने,पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय करने और भविष्य में वन्यजीव-अनुकूल, वैज्ञानिक और सुरक्षित उपायों के लिए स्पष्ट SOP लागू करने की मांग की है.





