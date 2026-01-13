दिल्ली चिड़ियाघर में बड़ी लापरवाही! चौसिंगा हिरणों की मौत पर बड़ा खुलासा, चूहे मारने के जहर से गई जान
चौसिंगा हिरणों की मौत की IVRI रिपोर्ट, हिरणों के पेट और आंतों में फास्फीन गैस, गैस आमतौर पर चूहे मारने की दवाओं से निकलती है.
Published : January 13, 2026 at 10:22 AM IST|
Updated : January 13, 2026 at 10:29 AM IST
नई दिल्ली: हाल ही में दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (दिल्ली चिड़ियाघर) में हुई चौसिंगा हिरणों की मौत का कारण अब साफ हो गया है. जांच में पता चला है कि दोनों हिरणों की मौत चूहे मारने के लिए डाले गए जहर से हुई. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) की रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है. इस घटना ने चिड़ियाघर की व्यवस्था और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. IVRI की जांच रिपोर्ट के मुताबिक मृत चौसिंगा हिरणों के पेट और आंतों के नमूनों में फास्फीन गैस पाई गई. यह गैस आमतौर पर चूहे मारने की दवाओं से निकलती है.
चूहों को मारने के लिए डाला गया था जहर: चिड़ियाघर में 2 दिसंबर को चूहों की संख्या कम करने के लिए जहरीली दवाओं का इस्तेमाल किया गया था. इसी दौरान यह जहर हिरणों के संपर्क में आ गया. शुरुआती पोस्टमार्टम में हिरणों की मौत की सही वजह सामने नहीं आ पाई थी. बाद में IVRI की जांच में साफ हो गया कि मौत अचानक और जहर के असर से हुई है.