बड़े नक्सल डंप की रिकवरी, टेकला जंगल से हथियारों का जखीरा बरामद, तोयामेटा जंगल में मिले 24 लाख नकद
नारायणपुर में सुरक्षाबलों को नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है.सुरक्षाबलों ने कैश समेत नक्सल डंप की रिकवरी की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 26, 2026 at 12:42 PM IST
नारायणपुर : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत चलाए जा रहे लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान थाना ओरछा क्षेत्र के टेकला जंगल-पहाड़ी से नक्सली डंप बरामद हुआ है. वहीं थाना छोटेडोंगर क्षेत्र के तोयामेटा जंगल-पहाड़ी से 24 लाख रुपए की नकद राशि भी बरामद की गई है. पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई नक्सलियों की सैन्य क्षमता और आर्थिक संसाधनों पर करारा प्रहार है.
दो अलग-अलग जगहों पर हुई कार्रवाई
नारायणपुर पुलिस और सुरक्षा बलों के संवेदनशील एवं नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च और एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है. इन्हीं अभियानों के दौरान प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण सफलता हासिल की.
पहली कार्रवाई थाना ओरछा क्षेत्र के टेकला जंगल-पहाड़ी में की गई. यहां जंगल के भीतर नक्सलियों के भूमिगत तरीके से छिपाकर रखे गए हथियार, गोला-बारूद, संचार उपकरण और विस्फोटक सामग्री के बड़े डंप का पता चला.सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सावधानीपूर्वक तलाशी ली और डंप को सुरक्षित तरीके से रिकवर कर लिया.
कौन से हथियार हुए बरामद ?
बरामद हथियारों में एक इंसास रायफल, दो एसएलआर रायफल, दो .303 रायफल, दो 30-ओसी बंदूक, एक बीजीएल लॉन्चर , एक सिंगल शॉट बंदूक शामिल हैं. इसके अलावा इंसास, एसएलआर और .303 रायफलों की मैगजीन, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस, 30-ओसी के राउंड, 31 बोर के 50 राउंड, 6.7 एमएम के 28 जिंदा कारतूस, तीन डेटोनेटर और दो बायोफेंग स्कैनर भी बरामद किए गए हैं. बरामद सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि नक्सली लंबे समय तक संचालन के लिए हथियारों और संचार संसाधनों का भंडारण कर रहे थे.
24 लाख रुपए नकद बरामद
इसी अभियान के दूसरे चरण में थाना छोटेडोंगर क्षेत्र के तोयामेटा जंगल-पहाड़ी में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई 24 लाख रुपये की नकद राशि बरामद की. पुलिस के अनुसार यह नकदी नक्सली संगठन के आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है, जिसका उपयोग हथियार खरीदने, संगठन संचालन और अन्य गतिविधियों के लिए किया जाना था.
नक्सलियों के ठिकानों को बर्बाद करना है लक्ष्य
सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन और खुफिया सूचनाओं के प्रभावी उपयोग से नक्सलियों के सुरक्षित ठिकाने अब लगातार उजागर हो रहे हैं. हथियारों के साथ-साथ नकदी की बरामदगी इस बात का संकेत है कि सुरक्षा बल अब नक्सलियों की सैन्य क्षमता के साथ-साथ उनके आर्थिक संसाधनों को भी व्यवस्थित रूप से निशाना बना रहे हैं.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में इसी प्रकार के अभियान आगे भी जारी रहेंगे. सुरक्षा बलों का उद्देश्य नक्सलियों के जंगलों में छिपाकर रखे गए हथियार, विस्फोटक सामग्री और आर्थिक संसाधनों को पूरी तरह समाप्त करना है, ताकि क्षेत्र में शांति और विकास का वातावरण मजबूत हो सके.
नारायणपुर में हुई यह दोहरी कार्रवाई सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.टेकला जंगल से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी, तोयामेटा जंगल से 24 लाख रुपए नकद मिलने से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है.
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