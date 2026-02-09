ETV Bharat / state

सुकमा के जंगलों में बड़ी नक्सल साजिश फेल,रायगुडेम में माओवादियों का विस्फोटक बरामद

नक्सलियों ने यह विस्फोटक सामग्री सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ग्राम रायगुडेम और वाटेवागु नाला के बीच दुर्गम जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में छुपाकर रखी थी. यह इलाका लंबे समय से नक्सल गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता रहा है. यदि यह विस्फोटक समय पर बरामद नहीं होता, तो किसी बड़े हमले या जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था.

सुकमा : बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. रायगुडेम के जंगलों से फोर्स ने सोमवार को भारी मात्रा में नक्सल डंप को बरामद किया है. इस नक्सल डंप में माओवादियों के विस्फोटक और बीजीएल सेल का जखीरा मिला है. सुरक्षाबलों की मुस्तैदी से बड़ी नक्सल साजिश फेल हो गई है.

एंटी नक्सल ऑपरेशन में मिली सफलता

सुकमा में सुरक्षाबलों को एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान यह सफलता हासिल हुई है. 9 फरवरी को सुरक्षाबलों के जवानों को सूचना मिली कि रायगुडेम के जंगलों में नक्सलियों ने भारी संख्या में हथियार छिपाकर रखा है. उसके बाद सुरक्षाबलों की टीम रायगुडेम से नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई. अभियान के दौरान जब टीम ने रायगुडेम के आसपास के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग की तो फोर्स को सफलता मिली. वाटेवागु नाला के समीप छुपाकर रखा गया नक्सलियों का डम्प और विस्फोटक बरामद हुआ.

सुरक्षा बलों द्वारा बरामद की गई सामग्री में 65 नग BGL सेल और 02 नग पाउच शामिल हैं. नक्सली इस विस्फोटक का इस्तेमाल सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए करने वाले थे. उससे पहले ही फोर्स के जवानों ने विस्फोटक को बरामद कर माओवादियों की प्लानिंग को फेल कर दिया. बरामदगी के बाद सभी सुरक्षा दल सुरक्षित रूप से अपने-अपने कैम्प वापस लौट आए.

सुरक्षाबलों की सूझ बूझ से एंटी नक्सल ऑपरेशन सफल

इस कार्रवाई को नक्सल संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. जिले में लगातार चल रहे अभियानों से नक्सल नेटवर्क कमजोर पड़ता जा रहा है. हाल के महीनों में नक्सलियों की गिरफ्तारी, आत्मसमर्पण और उनके ठिकानों से विस्फोटक सामग्री की बरामदगी ने यह साफ कर दिया है कि सुरक्षा बलों की रणनीति और जमीनी पकड़ लगातार मजबूत हो रही है.

सुकमा पुलिस की नक्सलियों से अपील

सुकमा पुलिस ने एक बार फिर नक्सलियों से सरेंडर की अपील की है. नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और विकास के मार्ग को अपनाएं. सरकार की पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन जैसी योजनाएं उन लोगों के लिए हैं जो मुख्यधारा में लौटकर सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं. नक्सलियों के पास अब एक ही विकल्प बचा है हिंसा छोड़कर समाज और विकास के साथ जुड़ जाएं.