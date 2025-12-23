ETV Bharat / state

बीजापुर में बड़ा नक्सल ऑपरेशन, उसूर में माओवादियों का मिला बड़ा डंप, कर्रेगुट्टा हिल्स के डोलीगुट्टा में 2 IED किया डिफ्यूज

बीजापुर: बीजापुर जिले के थाना उसूर क्षेत्र से सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है. कर्रेगुट्टा हिल्स के डोलीगुट्टा चोटी और ताड़पाला घाटी क्षेत्र के दुर्गम जंगलों में चलाए गए सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों का एक बड़ा डंप बरामद किया गया है. जिसे जमीन के अंदर छुपा कर रखा गया था. इस संयुक्त कार्रवाई में जिला बल, कोबरा 204 और सीआरपीएफ 196 की टीम शामिल रही.

बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि सुरक्षा बलों को सघन तलाशी के दौरान उसूर अंतर्गत FOB ताड़पाला घाटी क्षेत्र के जंगलों में माओवादियों का एक बड़ा डंप बरामद हुआ है. इस डंप में हथियारों की मरम्मत में उपयोग आने वाले भारी उपकरण, बीजीएल सेल निर्माण की सामग्री, बीजीएल टेल, स्टील प्लेट, स्क्रू ड्राइवर, हैक्सा ब्लेड, प्लायर सहित अन्य तकनीकी उपकरण बड़ी मात्रा में मिले हैं.

नक्सली के छिपाए विस्फोटक मिले (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि माओवादी इन सामग्रियों का उपयोग हथियारों की मरम्मत, विस्फोटक तैयार करने और सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश के लिए कर रहे थे.

कर्रेगुट्टा में 2 आईईडी डिफ्यूज

एसपी ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान कर्रेगुट्टा हिल्स के डोलीगुट्टा चोटी इलाके में माओवादियों के लगाए 2 प्रेशर IED का भी पता चला. खतरे को भांपते हुए कोबरा 204 की बम निरोधक दस्ता (BDD) टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने दोनों प्रेशर IED को पूरी सावधानी और सुरक्षित तरीके से वहीं नष्ट कर दिया. इस कार्रवाई से किसी भी प्रकार की जनहानि या बलों को नुकसान होने से बचा लिया गया.

बीजापुर में आईईडी डिफ्यूज करते सुरक्षा बल (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुरक्षा बलों की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई से माओवादियों की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई- जितेंद्र यादव, बीजापुर एसपी

बीजापुर में जारी है नक्सल ऑपरेशन

सुरक्षा बलों ने स्पष्ट किया है कि बीजापुर में नक्सल उन्मूलन के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा. दुर्गम जंगलों और पहाड़ी इलाकों में सघन सर्चिंग के माध्यम से माओवादियों के ठिकानों, डंप और विस्फोटक सामग्री को लगातार नष्ट किया जा रहा है, इस कार्रवाई को क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.