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DDA का बड़ा कदम: अब एक क्लिक पर मिलेगी प्रॉपर्टी और जमीन के इस्तेमाल की सटीक जानकारी

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अपनी प्रॉपर्टी का लैंड यूज (भूमि उपयोग) जानने या किसी क्षेत्र की जोनिंग चेक करने के लिए अब नागरिकों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों पर डीडीए ने एक बड़ा डिजिटल सुधार किया है. प्राधिकारी ने मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047 के तहत पूरे लैंड यूज प्लान को एक अत्याधुनिक GIS-based (भौगोलिक सूचना प्रणाली) इंटरेक्टिव डिजिटल मैप के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है.