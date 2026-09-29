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DDA का बड़ा कदम: अब एक क्लिक पर मिलेगी प्रॉपर्टी और जमीन के इस्तेमाल की सटीक जानकारी

जीआईएस-बेस्ड इंटरेक्टिव डिजिटल मैप डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर 'मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047' सेक्शन के तहत उपलब्ध है.

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2026 at 4:49 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अपनी प्रॉपर्टी का लैंड यूज (भूमि उपयोग) जानने या किसी क्षेत्र की जोनिंग चेक करने के लिए अब नागरिकों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों पर डीडीए ने एक बड़ा डिजिटल सुधार किया है. प्राधिकारी ने मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047 के तहत पूरे लैंड यूज प्लान को एक अत्याधुनिक GIS-based (भौगोलिक सूचना प्रणाली) इंटरेक्टिव डिजिटल मैप के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है.

इस नई डिजिटल सुविधा के शुरू होने से आम नागरिक, प्रॉपर्टी मालिक, प्लानर्स और अन्य हितधारक अब घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से अपने क्षेत्र या प्लॉट की सटीक जानकारी हासिल कर सकते हैं. यह कदम दिल्ली में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और पारदर्शी शासन की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा.

डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर है सुविधा

डीडीए अधिकारियों के अनुसार, यह जीआईएस-बेस्ड इंटरेक्टिव डिजिटल मैप डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर 'मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047' सेक्शन के तहत उपलब्ध है. इस प्लेटफॉर्म पर जाकर कोई भी नागरिक किसी खास इलाके, लोकेशन या प्रॉपर्टी को सर्च कर सकता है और सीधे तौर पर यह देख सकता है कि वह जमीन किस श्रेणी के अंतर्गत आती है. पारंपरिक 2D मैप्स के विपरीत, जो एक तय स्केल पर होते हैं, यह डिजिटल मैप उपयोगकर्ताओं को प्लॉट के स्तर तक ज़ूम इन करने और सटीक स्थान की पहचान करने की पूरी आज़ादी देता है.

इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें विभिन्न प्रकार की योजना से जुड़ी जानकारियों को अलग-अलग थीमैटिक लेयर्स के रूप में जोड़ा गया है. इसमें लैंड पूलिंग एरिया, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन, द्वारका सब-सिटी और रोहिणी प्रोजेक्ट लेआउट, पीएम-उदय (PM-UDAY) कॉलोनियां, डीडीए पार्क और अन्य विशिष्ट क्षेत्र शामिल है. इन लेयर्स की मदद से नागरिकों और जानकारों को यह समझने में आसानी होगी कि कौन सा क्षेत्र किस विशेष योजना या विकास फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है.

नौ प्रमुख लैंड-यूज श्रेणियां और कलर कोडिंग

डिजिटल मैप में दिल्ली के भूमि उपयोग को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए नौ प्रमुख लैंड-यूज श्रेणियों को अलग-अलग रंगों से सजाया गया है. रंगों के इस स्पष्ट विभाजन से कोई भी आम व्यक्ति भी एक नजर में यह पहचान सकता है कि उसकी संपत्ति या आसपास का क्षेत्र किस श्रेणी में आता है. इन श्रेणियों में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मनोरंजन व हरित क्षेत्र, परिवहन, उपयोगिता सेवाएं, सरकारी, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, कृषि और जल निकाय शामिल है.

पैमाइश और स्केचिंग जैसे आधुनिक टूल्स

यह इंटरेक्टिव मैप केवल देखने भर का जरिया नहीं है, बल्कि यह कई आधुनिक और व्यावहारिक टूल से लैस है. प्लेटफॉर्म पर दिए गए मेजरमेंट और ड्राइंग टूल्स की मदद से उपयोगकर्ता मैप पर सीधे तौर पर दूरियों और आयामों (जैसे किसी सड़क या प्लॉट की चौड़ाई और लंबाई) को माप सकते हैं. इसके अलावा, विश्लेषणात्मक कार्यों और निजी संदर्भ के लिए मैप पर सीधे निशान या स्केच भी तैयार किए जा सकते हैं.

डीडीए का यह डिजिटल प्लेटफॉर्म डायनेमिक है, जिसका अर्थ है कि नए डेटा के उपलब्ध होने पर इसे लगातार अपडेट किया जाएगा. इससे शहर की बदलती भौगोलिक विशेषताओं और विकास जरूरतों के अनुसार योजना से जुड़े आंकड़े प्रासंगिक बने रहेंगे. यह पहल केंद्र सरकार के 'अमृत' (AMRUT) मिशन और 'पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान' के तहत बहु-क्षेत्रीय और बहु-एजेंसी डेटा के एकीकरण को मजबूत आधार प्रदान करेगी.

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