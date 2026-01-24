ETV Bharat / state

राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए शहीद मोहित शर्मा, झज्जर में छोटे भाई ने दी मुखाग्नि

जम्मू कश्मीर डोडा हादसे में शहीद झज्जर के शहीद मोहित शर्मा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव गिजारोद में हुआ.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 24, 2026 at 2:00 PM IST

झज्जर: जम्मू कश्मीर के डोडा हादसे में शहीद मोहित शर्मा का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव गिजारोद में राजकीय सम्मान के साथ हुआ. मोहित शर्मा के छोटे भाई ने उनको मुखाग्नि दी. इस दौरान सेना के जवानों ने उनको सलामी दी. उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए. इस दौरान मेजर मोहित शर्मा अमर रहे के नारे लगे. सभी ने नम आंखों ने मोहित शर्मा को अंतिम विदाई दी. इस मौके पर सेना की टीम और सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

जम्मू कश्मीर डोडा हादसा: बता दें कि जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई. हादसे में 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया. शहीद हुए जवानों में हरियाणा के झज्जर जिले के मोहित शर्मा भी शामिल थे. हादसे की जानकारी परिजनों को गुरुवार देर शाम मिली. दुखद सूचना मिलने के बाद से परिजनों समेत इलाके में शोक की लहर है.

राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए शहीद मेजर मोहित शर्मा (Etv Bharat)

एक साल पहले हुई थी जवान की शादी: शहीद मोहित के पैतृक गांव गिजाड़ोध में मातम पसरा हुआ है. परिजनों ने बताया कि मोहित पांच साल पहले ही आर्मी में भर्ती हुए थे. करीब एक साल पहले ही मोहित की शादी हुई थी. वो सिपाही के पद पर सेना में तैनात थे.

हादसे में 10 जवान शहीद: बता दें कि जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई. डोडा के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि "सड़क पर बर्फ होने की वजह से चालक गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और बड़ा हादसा हो गया. गाड़ी में सवार कुल 21 जवान डोडा से ऊपरी पोस्ट पर जा रहे थे. भद्रवाह-चंबा रोड जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है. रास्ते में ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां है. कई जगह पर तीखे मोड है और सड़क काफी संकरी है. बर्फबारी के बाद यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है".

