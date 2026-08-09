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पुरानी दिल्ली के दरियागंज में टला बड़ा हादसा: जर्जर मकान का हिस्सा ढहा, बिजली आपूर्ति ठप्प

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक व व्यस्त इलाके दरियागंज में रविवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां स्थित एक दशकों पुरानी जर्जर इमारत का ऊपरी हिस्सा अचानक तेज धमाके के साथ गिर गया. हालांकि, राहत की बात ये है कि इस घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ और न ही किसी के घायल होने की सूचना है.

सेंट्रल जिले के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह के मुताबिक, शाम करीब 5:00 बजे चांदनी महल थाना पुलिस को कूचा चालान स्थित मकान नंबर 2027 में पुरानी इमारत का हिस्सा गिरने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही चांदनी महल थाने के एसएचओ, उप-निरीक्षक (एसआई) दिलीप, आपातकालीन अधिकारी और बीट स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

जांच में पाया गया कि इमारत बेहद पुरानी व जर्जर अवस्था में है, जिसमें वर्तमान में कोई नहीं रहता है. सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर दो दुकानें संचालित हो रही हैं. मकान की सबसे ऊपरी मंजिल की सीढ़ी का एक हिस्सा पहली मंजिल की सीढ़ी पर गिरा, जिसके बाद मलबा बाहर लटक रहे बिजली के तारों पर जा गिरा. मलबे के भारी वजन के कारण पास में लगा बिजली का पोल टूट गया और सभी तार नीचे गिर गए.

दुकान के बाहर नहीं था कोई ग्राहक

इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दूध की दुकान सहित दो दुकानें चलती हैं. आमतौर पर यहां लोगों की चहल-पहल रहती है, लेकिन गनीमत ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान नीचे कोई ग्राहक या राहगीर मौजूद नहीं था. यदि उस समय नीचे लोग खड़े होते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था.