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पुरानी दिल्ली के दरियागंज में टला बड़ा हादसा: जर्जर मकान का हिस्सा ढहा, बिजली आपूर्ति ठप्प

दिल्ली पुलिस, नगर निगम और आपातकालीन एजेंसियां मलबा हटाने के कार्य में जुटी हैं.

पुरानी दिल्ली के दरियागंज में टला बड़ा हादसा
पुरानी दिल्ली के दरियागंज में टला बड़ा हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2026 at 10:27 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक व व्यस्त इलाके दरियागंज में रविवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां स्थित एक दशकों पुरानी जर्जर इमारत का ऊपरी हिस्सा अचानक तेज धमाके के साथ गिर गया. हालांकि, राहत की बात ये है कि इस घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ और न ही किसी के घायल होने की सूचना है.

सेंट्रल जिले के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह के मुताबिक, शाम करीब 5:00 बजे चांदनी महल थाना पुलिस को कूचा चालान स्थित मकान नंबर 2027 में पुरानी इमारत का हिस्सा गिरने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही चांदनी महल थाने के एसएचओ, उप-निरीक्षक (एसआई) दिलीप, आपातकालीन अधिकारी और बीट स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

जांच में पाया गया कि इमारत बेहद पुरानी व जर्जर अवस्था में है, जिसमें वर्तमान में कोई नहीं रहता है. सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर दो दुकानें संचालित हो रही हैं. मकान की सबसे ऊपरी मंजिल की सीढ़ी का एक हिस्सा पहली मंजिल की सीढ़ी पर गिरा, जिसके बाद मलबा बाहर लटक रहे बिजली के तारों पर जा गिरा. मलबे के भारी वजन के कारण पास में लगा बिजली का पोल टूट गया और सभी तार नीचे गिर गए.

दुकान के बाहर नहीं था कोई ग्राहक

इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दूध की दुकान सहित दो दुकानें चलती हैं. आमतौर पर यहां लोगों की चहल-पहल रहती है, लेकिन गनीमत ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान नीचे कोई ग्राहक या राहगीर मौजूद नहीं था. यदि उस समय नीचे लोग खड़े होते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था.

इलाके की घेराबंदी, बीएसईएस और दमकल विभाग मौके पर

घटना के तुरंत बाद सुरक्षा के मद्देनजर बीएसईएस की टीम और दिल्ली फायर सर्विस (दमकल विभाग) की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया. एहतियात के तौर पर पूरे प्रभावित इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई और आम लोगों को वहां से दूर हटाया गया. बिजली के तारों का जाल टूटने की वजह से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति तुरंत बंद कर दी गई है. दिल्ली पुलिस, नगर निगम और आपातकालीन एजेंसियां मलबा हटाने के कार्य में जुटी हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे खतरनाक मकानों का जल्द से जल्द सर्वेक्षण कराकर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में किसी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पुलिस बल मौके पर तैनात है.

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