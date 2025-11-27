ETV Bharat / state

अर्धकुंभ 2027 को लेकर कल हरिद्वार में बड़ी बैठक, सीएम धामी संतों के साथ करेंगे चर्चा

हरिद्वार: 2027 अर्ध कुंभ मेले की तैयारी को लेकर कल शुक्रवार को हरिद्वार में बड़ी बैठक होने जा रही है. इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी अखाड़ों के साधु संतों के साथ चर्चा करेंगे. बैठक को लेकर डाम कोठी के पास गंगा घाट पर तैयारी की जा रही है. मेला प्रशासन ने सभी अखाड़ों के साधु संतों को बैठक के लिए निमंत्रण भेज दिया है.

बैठक में 2027 के अर्द्धकुंभ मेले को पूर्ण कुंभ मेले के रूप में आयोजित करने को लेकर भी विधिवत घोषणा हो सकती है. अर्ध कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री की अखाड़ों के साधु संतों के साथ पहली बैठक होगी. मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर अखाड़े के साधु संत भी उत्साहित हैं. बैठक के लिए गंगा घाट को चुना गया है. ओम पुल के पास बड़ा पंडाल लगाया गया है. अर्ध कुंभ 2027 के बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए हैं. आसपास घाट की साज सजावट भी की जा रही है.

आज कुंभ मेलाधिकारी सोनिका ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों जायजा लिया. उन्होंने बताया बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साधु संतों के साथ बैठक करेंगे. सभी तेरह अखाड़ों के साधु संतों को निमंत्रण भेजा गया है. मुख्यमंत्री के अलावा बैठक में जनप्रतिनिधि और अन्य कई विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे. बैठक में कुंभ मेले को लेकर चर्चा की जाएगी.