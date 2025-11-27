अर्धकुंभ 2027 को लेकर कल हरिद्वार में बड़ी बैठक, सीएम धामी संतों के साथ करेंगे चर्चा
अर्धकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर अखाड़ों को निमंत्रण भेजा गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2025 at 3:07 PM IST
हरिद्वार: 2027 अर्ध कुंभ मेले की तैयारी को लेकर कल शुक्रवार को हरिद्वार में बड़ी बैठक होने जा रही है. इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी अखाड़ों के साधु संतों के साथ चर्चा करेंगे. बैठक को लेकर डाम कोठी के पास गंगा घाट पर तैयारी की जा रही है. मेला प्रशासन ने सभी अखाड़ों के साधु संतों को बैठक के लिए निमंत्रण भेज दिया है.
बैठक में 2027 के अर्द्धकुंभ मेले को पूर्ण कुंभ मेले के रूप में आयोजित करने को लेकर भी विधिवत घोषणा हो सकती है. अर्ध कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री की अखाड़ों के साधु संतों के साथ पहली बैठक होगी. मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर अखाड़े के साधु संत भी उत्साहित हैं. बैठक के लिए गंगा घाट को चुना गया है. ओम पुल के पास बड़ा पंडाल लगाया गया है. अर्ध कुंभ 2027 के बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए हैं. आसपास घाट की साज सजावट भी की जा रही है.
आज कुंभ मेलाधिकारी सोनिका ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों जायजा लिया. उन्होंने बताया बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साधु संतों के साथ बैठक करेंगे. सभी तेरह अखाड़ों के साधु संतों को निमंत्रण भेजा गया है. मुख्यमंत्री के अलावा बैठक में जनप्रतिनिधि और अन्य कई विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे. बैठक में कुंभ मेले को लेकर चर्चा की जाएगी.
वहीं मेला प्रशासन की ओर से सभी अखाड़ों के साधु संतों को निमंत्रण भेजा गया है. अभी तक साधु संत 2027 अर्द्धकुंभ मेले को लेकर कोई निमंत्रण न मिलने से नाराज चल रहे थे. पूर्व में कुछ संत ने इसको लेकर नाराजगी भी व्यक्त की थी. अब निमंत्रण मिलने के बाद साधु संत भी उत्साहित हैं. बड़ा अखाड़ा के सचिव श्रीमहंत दुर्गादास महाराज ने बताया मुख्यमंत्री की ओर से निमंत्रण मिला है. बैठक होने के बाद कुंभ की रूपरेखा बनाई जाएगी. उन्होंने बताया छह साल बाद अर्द्धकुंभ मेले का आयोजन होता है. सनातन धर्म के लिए यह गौरव की बात है. सभी साधु संत अन्य स्नान पर्वों की तर्ज पर इस भव्य आयोजन में शामिल होंगे.
पढ़ें---
- हरिद्वार अर्ध कुंभ मेला, अखाड़ा परिषद से मेलाधिकारी ने की मुलाकात, जानिए क्या हुआ
- हरिद्वार कुंभ 2027: सरकार ने कसी कमर, CM ने ली तैयारियों पर बैठक, CS को हर 15 दिन में समीक्षा करने को कहा
- पहली बार महिला अधिकारी के हाथों में हरिद्वार कुंभ मेले की जिम्मेदारी, जानिए सरकार ने क्यों सौंपी कमान
- हरिद्वार अर्धकुंभ 2027, गढ़वाल कमिश्नर ने ली उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक, विभागों ने सामने रखे प्रस्ताव
- हरिद्वार कुंभ में बने चौराहे फांक रहे धूल, DM ने 15 दिन में सौंदर्यीकरण कराने के दिए आदेश