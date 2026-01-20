ETV Bharat / state

केदारनाथ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक, एक क्लिक में जानिये KEY POINTS

बैठक में पार्किंग, स्नान व्यवस्था एवं स्थानीय सहभागिता पर जोर दिया गया. साथ ही घोड़ा-खच्चर संचालन पर सख्त निर्देश दिये गये.

KEDARNATH YATRA 2026
केदारनाथ यात्रा 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 20, 2026 at 8:20 PM IST

Updated : January 20, 2026 at 8:35 PM IST

रुद्रप्रयाग: आगामी केदारनाथ धाम यात्रा 2026 के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित संचालन के उद्देश्य से जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग द्वारा तैयारियों की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई हैं. इसी क्रम में मंगलवार को जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय समन्वय एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स उपस्थित रहे.

बैठक में केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी प्रारंभिक व्यवस्थाओं, विभागीय दायित्वों, आवश्यक संसाधनों, बीकेटीसी, हक-हकूदारों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. यात्रियों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सड़क एवं पैदल मार्गों की स्थिति, पार्किंग व्यवस्था, डंडी-कंडी एवं घोड़ा-खच्चर संचालन, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता, आवास, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा संचार व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गई.

केदारनाथ यात्रा 2026 (ETV Bharat)

सड़क, भूस्खलन एवं डायवर्जन पर फोकस: जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में समयबद्ध ट्रीटमेंट कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व सभी आवश्यक मरम्मत एवं सुरक्षा कार्य पूर्ण किए जाएं. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए.
जहां भी डायवर्जन की आवश्यकता हो, वहां यात्रियों की सुविधा को लेकर स्पष्ट एवं पर्याप्त साइन बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश दिए.

पार्किंग, स्नान व्यवस्था एवं स्थानीय सहभागिता: यात्रा के दौरान पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने पर विशेष जोर दिया गया. जिन स्थानों पर स्थानीय महिला समूहों द्वारा पार्किंग का संचालन किया जा रहा है. वहां पार्किंग से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत स्थानीय समूहों तथा 50 प्रतिशत प्राधिकरण को दिए जाने की व्यवस्था पर चर्चा की गई. इसके अतिरिक्त गौरीकुंड में श्रद्धालुओं के लिए महिला एवं पुरुषों हेतु अलग-अलग स्नान व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

डंडी-कंडी संचालन को लेकर समिति का गठन: डंडी-कंडी संचालन से संबंधित व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए उपजिलाधिकारी ऊखीमठ की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिए गए. समिति में संबंधित थाना प्रभारी, समाज कल्याण अधिकारी, एडीओ पंचायत एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा. समिति द्वारा डंडी-कंडी पर्ची काउंटरों के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा. जिससे भीड़ प्रबंधन सुचारू रूप से किया जा सके. इस वर्ष सभी डंडी-कंडी संचालकों का पंजीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण एवं सत्यापन अनिवार्य किया गया है.

घोड़ा-खच्चर संचालन पर सख्त निर्देश: बैठक में घोड़ा-खच्चर संचालन को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि बिना पंजीकरण वाले घोड़ा-खच्चर यात्रा मार्ग में सम्मिलित न हो सकें. उन्होंने बताया कि घोड़ा-खच्चर पंजीकरण में रुद्रप्रयाग जनपद के स्थानीय संचालकों को प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही इस वर्ष सभी घोड़ा-खच्चरों का बीमा अनिवार्य किया गया है. जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न बीमा कंपनियों के विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे.

सुरक्षा, स्वच्छता एवं अनुशासन पर विशेष जोर: जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को यात्रा मार्ग एवं पड़ावों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने, मोबाइल चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण तथा टेंटों में ठहरने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने हेतु प्रत्येक सुलभ शौचालय में सफाई कर्मियों की तैनाती, महिला शौचालयों में सेनेटरी पैड डिस्पोजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. ठंड से बचाव को लेकर घोड़ा पड़ावों, रेन शेल्टर एवं अन्य प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी. सोनप्रयाग से ऊपर क्षेत्र में मांस, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों पर प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए जिला पंचायत बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा.

आपसी समन्वय से चरणबद्ध तैयारियों पर बल: जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने सभी संबंधित विभागों एवं स्टेकहोल्डर्स से आह्वान किया कि वे आपसी समन्वय के साथ योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से यात्रा की तैयारियां प्रारंभ करें. आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर समय रहते आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया गया.

