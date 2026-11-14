समुद्र की लहरों को मात देकर सिरसा की मेजर कर्मजीत कौर ने रचा इतिहास, पैतृक गांव कंगनपुर में पंचायत ने किया सम्मानित
Major Karamjit Kaur Randhawa: 'समुद्र प्रदक्षिणा' अभियान का हिस्सा बनकर मेजर कर्मजीत कौर रंधावा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया. घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत.
Published : November 14, 2026 at 5:22 PM IST
सिरसा: कंगनपुर गांव की मेजर कर्मजीत कौर रंधावा ने भारतीय सशस्त्र बलों के ऐतिहासिक 'समुद्र प्रदक्षिणा' अभियान का हिस्सा बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है. इस अभियान में तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों ने बिना इंजन वाली सेलिंग बोट से समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया की परिक्रमा कर इतिहास रचा है. ये विश्व का पहला ऐसा समुद्री परिक्रमा मिशन था, जिसमें भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की महिला अधिकारियों ने एक साथ भाग लिया.
सफर की दूरी और अवधि: पूरी टीम ने लगभग 50 फीट लंबी एक सेलिंग बोट पर ये सफर तय किया, जो इंजन के बजाय केवल हवा की शक्ति और पाल (Sails) के सहारे चलती है. इस सफर को 314 दिनों में 27 हजार किलोमीटर (लगभग 21,600 नॉटिकल मील से अधिक) बताया गया है. ये यात्रा सितंबर 2025 में मुंबई से शुरू होकर मई 2026 में वापस मुंबई लौटकर पूरी हुई.
गांव में भव्य सम्मान: इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बाद कंगनपुर गांव में लौटने पर मेजर कर्मजीत कौर रंधावा को सम्मानित किया गया. उनके पैतृक गांव कंगनपुर की पंचायत और स्थानीय नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. भाजपा नेता गोबिंद कांडा ने मेजर कर्मजीत कौर रंधावा को सम्मानित कर उनका हौंसला बढ़ाया. इस दौरान बीजेपी नेता गोबिंद कांडा ने कहा कि मेजर कर्मजीत कौर ने समुद्र का सीना चीरकर एक नया इतिहास रचा है. कर्मजीत कौर ने अपनी इस अद्भुत उपलब्धि से ना केवल गांव कंगनपुर और सिरसा जिले, बल्कि पूरे हरियाणा और देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है. उन्होंने कहा कि एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व के सबसे कठिन समुद्री अभियानों में से एक को फतह करना क्षेत्र की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा.
जानें मेजर कर्मजीत कौर ने क्या कहा: इस मौके पर मेजर कर्मजीत कौर रंधावा ने भाजपा नेता गोबिंद कांडा का आभार जताया और कहा कि गोबिंद कांडा और ग्राम पंचायत से सम्मानित होकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़े, अगर असफल भी होते हैं, तो इरादे मजबूत रखें. सफलता जरूर मिलेगी. युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नशा करना वाला युवा कोई भी लक्ष्य पा नहीं सकता. बल्कि नशे की लत के कारण जीवन बर्बाद हो जाता है. उन्होंने कहा कि जिस तरह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 27 हजार किलोमीटर का सफर तय किया है, इसी तरह युवाओं को लक्ष्य प्राप्ति के लिए नशे से 27 हजार किलोमीटर की दूरी बनाकर रखनी चाहिए.
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