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समुद्र की लहरों को मात देकर सिरसा की मेजर कर्मजीत कौर ने रचा इतिहास, पैतृक गांव कंगनपुर में पंचायत ने किया सम्मानित

Major Karamjit Kaur Randhawa ( Major Karamjit Kaur Randhawa )

सिरसा: कंगनपुर गांव की मेजर कर्मजीत कौर रंधावा ने भारतीय सशस्त्र बलों के ऐतिहासिक 'समुद्र प्रदक्षिणा' अभियान का हिस्सा बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है. इस अभियान में तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों ने बिना इंजन वाली सेलिंग बोट से समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया की परिक्रमा कर इतिहास रचा है. ये विश्व का पहला ऐसा समुद्री परिक्रमा मिशन था, जिसमें भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की महिला अधिकारियों ने एक साथ भाग लिया.

सफर की दूरी और अवधि: पूरी टीम ने लगभग 50 फीट लंबी एक सेलिंग बोट पर ये सफर तय किया, जो इंजन के बजाय केवल हवा की शक्ति और पाल (Sails) के सहारे चलती है. इस सफर को 314 दिनों में 27 हजार किलोमीटर (लगभग 21,600 नॉटिकल मील से अधिक) बताया गया है. ये यात्रा सितंबर 2025 में मुंबई से शुरू होकर मई 2026 में वापस मुंबई लौटकर पूरी हुई.