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वाराणसी में लगेगा बड़ा रोजगार मेला; 40 कंपनियां करेंगी भर्ती, जानिये कब से होगा शुरू?

वाराणसी में लगेगा बड़ा रोजगार मेला ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत वाराणसी में तीन दिवसीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है. क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, वाराणसी की ओर से 3 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले इन मेलों में युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा.

दीपावली के अवसर पर आयोजित हो रहे इन रोजगार मेलों में प्रत्येक दिन करीब 40 कंपनियों के प्रतिभाग करने की संभावना है. कंपनियां अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता, कौशल और पद की आवश्यकताओं के अनुसार चयन करेंगी.