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बिहार में 18 मई को बड़ा रोजगार कैंप, 100 युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानें कैसे करें अप्लाई

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है. जिला नियोजनालय मुंगेर 18 मई 2026 को एक बड़ा रोजगार कैंप आयोजित कर रहा है. इस कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी Ultraviolette Automotive में युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी. युवाओं को अब दूसरे राज्यों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

100 पदों पर भर्ती, बेंगलुरु में कार्यस्थल: Vision India Pvt Ltd के माध्यम से आयोजित इस कैंप में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी Ultraviolette Automotive के लिए Assembly Line Operator पद पर कुल 100 रिक्तियां निकाली गई हैं. चयनित युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त किया जाएगा. नौकरी का स्थान जिगानी, बेंगलुरु रहेगा. इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की बढ़ती मांग को देखते हुए यह युवाओं के लिए करियर का बेहतरीन अवसर है.

मुंगेर में रोजगार कैंप (ETV Bharat)

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा: मुंगेर जिला नियोजनालय के प्रभारी पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि इस रोजगार कैंप में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता 12वीं, ITI या डिप्लोमा निर्धारित की गई है. आयु सीमा 18 से 28 वर्ष रखी गई है. तकनीकी क्षेत्र में रुचि रखने वाले हाल ही में पढ़ाई पूरी करने वाले युवा इस मौके का लाभ उठा सकते हैं.

"इस रोजगार कैंप में Vision India Pvt Ltd⁠ के माध्यम से देश की चर्चित इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी Ultraviolette Automotive⁠ के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी. कंपनी द्वारा Assembly Line Operator पद के लिए कुल 100 रिक्तियां निकाली गई हैं."-राणा अमितेश, प्रभारी पदाधिकारी, मुंगेर जिला नियोजनालय

आकर्षक वेतन और सुविधाएं: चयनित अभ्यर्थियों को 17,501 रुपये से लेकर 23,138 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा. इसके अलावा PF, ESI, सब्सिडाइज्ड कैंटीन और कॉरपोरेट अनुभव जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी. यह पैकेज युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा.