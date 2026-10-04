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अनोखा आलू 'कुफरी रूबी': रंग-रूप भी बेमिसाल, सेहत का भी रखेगा ख्याल!

मेरठ: क्या आपने कभी कच्चा आलू सलाद में खाया है? नहीं न! पर मेरठ के वैज्ञानिकों ने आलू की एक ऐसी चमत्कारी वैरायटी तैयार कर दी है, जिसे अब आप गाजर-चुकंदर की तरह कच्चा सलाद में खा सकेंगे! यह अनोखा आलू किसानों की किस्मत कैसे बदलेगा, आइये जानते हैं.

मुख्य कार्य आलू की विभिन प्रजातियों को विकसित करना है, अभी हाल ही में बेबी पोटैटो(छोटे आलू) की प्रजाति विकसित की गई है, जिसका नाम कुफरी रूबी है. मेरठ के मोदीपुरम में स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र से जो आलू की प्रजातियां विकसित की गई हैं वे आलू मध्य आकार के होते हैं कुछ बड़े भी होते हैं.लेकिन जो कुफरी रूबी वैरायटी है इसके जो आलू होते हैं वह छोटे छोटे होते हैं.- डॉ. बबीता चौधरी, प्रधान वैज्ञानिक, CPRI

मेरठ की नई खोज: मेरठ के मोदीपुरम में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के द्वारा कई वर्षो की मेहनत के बाद आलू की ऐसी प्रजाति विकसित की गई है. इसका नाम है कुफरी रूबी. भारत सरकार ने इस खास किस्म के आलू को मान्यता भी दे दी है. साथ ही ये एक ऐसी किस्म भी है, जिसे कोई भी सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल में ले सकता है. इसमें पोषक तत्वों की भी भरमार है. आमतौर पर जो आलू की प्रजातियां हैं उनसे कई मामलों में ये प्रजाति अलग है.

गुणकारी आलू: इस आलू में काफी पोषक तत्व हैं. ये आलू बाजार में मार्केटिंग के लिए भी उपयोगी है. वहां इसके गुणों और खूबसूरती की वजह से इसके दाम भी अच्छे मिलेंगे. इसकी मार्केट वैल्यू भी काफी अच्छी रहने वाली है. इसके Tubers छोटे होते हैं. गुदा पीले रंग का जबकि इस प्रजाति में जो आलू के चारों ओर एक रिंग बनी है जो कि लाल रंग की है. काटने पर जो आलू का गुदा (Potato Pulp) होता है वह अंदर से पीला है. इस खास किस्म को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली टीम के सदस्यों ने बताया कि जो लोग भोजन के दौरान या डायटिंग के लिए सलाद लेना पसंद करते हैं, आलू की इस खास वैरायटी को भी जैसे गाजर, चुकंदर, खीरा, ककड़ी, टमाटर, ब्रोकली, पत्ता गोभी आदि की तरह ही प्रयोग में लिया जा सकेगा.

कम समय में बंपर पैदावार (Photo Credit: ETV Bharat)

इस वैरायटी को लेकर भारत सरकार के नियमानुसार गजट भी हो गया है, किसानों तक पहुंचने में अभी समय लगेगा. इसे ब्रीडर सीड (Breeder Seed) कृषि में ले लिया है. अब इसके बीज को तैयार करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, जिससे कि भविष्य में किसानों को इसे उपलब्ध कराया जा सके. आलू के किसानों को कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी किस्म जब किसान उगाएंगे तो निश्चित ही उन्हें इससे मुनाफा भी होगा, अच्छी कीमत भी अच्छी वैरायटी होने की वजह किसानों को मिल सकेगी.- डॉक्टर आर के सिंह, हेड और प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र

सामान्य आलू से कैसे अलग: सफेद गूदे वाले आलू की तुलना में रंगीन आलू में 2-3 गुना ज्यादा एंटी ऑक्सीडेंट क्षमता होती है. साथ ही इनमें सेहत के लिए फायदेमंद एंटी ऑक्सीडेंट्स, जैसे कि पॉलीफेनॉल्स, एंथोसायनिन, एस्कॉर्बिक एसिड और कैरोटीनॉइड्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जिनमें जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि होती है. इनके कंद लाल, गोल-अंडाकार, मध्यम आकार के होते हैं. अंदर से पीला गूदा और लाल रंग का घेरा (vascular ring) होती है, कंद में कोई खराबी नहीं (22 कंद प्रति पौधा होते हैं ) कंद में शुस्क पदार्थ की मात्रा की बात करें तो 18-19% 100 ग्राम ताजा भार में होता है. टेक्सचर की बात करें तो वैक्सी या मीली (waxy/mealy) टेक्सचर, सलाद और बेकिंग के लिए उपयुक्त हैं.

किसानों की चमकेगी किस्मत! (Photo Credit: ETV Bharat)

विशेष रूप से जो अब मॉल कल्चर भी है ऐसे में जो भी मार्ट या अन्य प्लेटफॉर्म हैं वहां भी इसे खूब पसंद किया जाएगा. क्योंकि इसके जो गुण हैं वे इसे अलग बनाते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं जो की हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं. ये काफी समय तक सड़ता नहीं है.- डॉ. बबीता चौधरी, प्रधान वैज्ञानिक, CPRI

मालामाल होंगे किसान!: उत्तर भारतीय मैदानी और पठारी इलाके में उगाने के लिए ये उपयुक्त किस्म हैं. वैज्ञानिक मानते हैं किसानों के लिए इसकी खेती मुनाफे की खेती हो सकती है. केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (CPRI) के द्वारा पूर्व में भी आलू की खास किस्म कुफरी नीलकंठ तैयार की गई थी. इसके गुणों की बात करें तो इसका रंग सामान्य आलू से भिन्न होता है, स्वाद और जायका इसका लाजवाब है. कुफरी नीलकंठ भी कुफरी रूबी की तरह सामान्य आलू नहीं है, यह आलू सामान्य की तुलना में अधिक समय तक बिना कोल्ड स्टोरेंज के सुरक्षित रह सकता है. पैदावार के मामले में भी इसका अच्छा उत्पादन है. साढ़े तीन सौ से 4 सौ क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ये निकल जाता है.

सलाद में खाओ आलू! (Photo Credit: ETV Bharat)

कुफरी नीलकंठ देखने में बाहर से नीला होता है,जबकि अंदर से पीले रंग का होता है. न्यूट्रिएंट्स इसमें काफी ज्यादा होते हैं. यह सौ दिन की फसल होती है, इस आलू में हार्मोन्स अलग हैं. कुफरी नीलकंठ आलू में एंटी ऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है और इसमें कैरोटिन एंथोसाइनिन नामक तत्व भी है. जो कि कैंसर से लड़ने के लिए बेहद ही उपयोगी माना जाता है.- ओमपाल सिंह, पूर्व वैज्ञानिक, CPRI



अन्नदाताओं के लिए मुनाफे की खेती (Photo Credit: ETV Bharat)







यूपी में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख किस्म: CPRI के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एस के लूथरा बताते हैं कि यूपी में कुफरी बहार, कुफरी पुखराज, कुफरी ख्याति, कुफरी चिपसोना, (कुफरी फ्राईसोना), कुफरी संगम, कुफरी गरिमा, कुफरी लालिमा, कुफरी अशोक कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो किसानों को उनके अलग- अलग कारणों से पसंद आती हैं. किसान उन्हें समय के हिसाब से चुनकर उगाते हैं.

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