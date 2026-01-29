ETV Bharat / state

बाल सुधार की दिशा में बड़ी पहल: दिल्ली के अलीपुर में बनेगा अत्याधुनिक 'एकीकृत परिसर', सीएम ने की घोषणा

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार कानून का उल्लंघन करने वाले नाबालिगों (बाल अभियुक्तों) के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अलीपुर में लगभग 8 एकड़ भूमि पर 700 बच्चों की क्षमता वाला एक 'अत्याधुनिक एकीकृत परिसर' विकसित किया जाएगा. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि बच्चों का संरक्षण, पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है.

जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की बैठक में निर्णय: यह निर्णय गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में जुवेनाइल जस्टिस कमेटी और महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया. बैठक में बच्चों से जुड़े कानूनी, सामाजिक और मानवीय पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित होम्स काफी पुराने हो चुके हैं, इसलिए अब 'स्टेट ऑफ द आर्ट' सुविधाओं वाले परिसर की आवश्यकता है.

सजा नहीं, सुधार पर होगा जोर: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार का मानना है कि कानून से संघर्षरत बच्चा अपराधी नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और संरक्षण का पात्र होता है. उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य बच्चों को अलग-थलग करना नहीं, बल्कि उन्हें भयमुक्त और सम्मानजनक वातावरण देना है. यह परिसर अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बनेगा."

मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास: अलीपुर स्थित इस परिसर में उन नाबालिगों को रखा जाएगा जिनकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में लंबित है या जो प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं. परिसर में बच्चों की उम्र के हिसाब से एक रचनात्मक दिनचर्या तय की जाएगी, ताकि वे हीन भावना से बाहर निकल सकें. मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य में आधुनिक सुरक्षा मानकों और मानवीय संवेदनाओं का संतुलन बनाए रखा जाए.

परिसर की मुख्य विशेषताएं-

शिक्षा व कौशल विकास: बच्चों के लिए नियमित पढ़ाई के साथ-साथ हुनर सीखने की व्यवस्था.