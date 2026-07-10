दिल्ली की आबोहवा बदलने की बड़ी तैयारी, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर शुरू हुआ 8,300 करोड़ का मिशन

दिल्ली की आबोहवा बदलने की बड़ी तैयारी, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर शुरू हुआ 8,300 करोड़ का मिशन
यह परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक पूरे सात वर्षों तक दिल्ली के सभी जिलों में मिशन मोड पर चलेगी.
Published : July 10, 2026 at 7:08 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए राहत की एक बड़ी खबर है. राजधानी की दमघोंटू हवा को साफ करने के लिए रेखा सरकार ने 'स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली' (दिल्ली क्लीन एयर प्रोग्राम) के नाम से शुरू की गई इस परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ हाथ मिलाया है. सचिवालय में शुक्रवार को आयोजित एक विशेष ओरिएंटेशन वर्कशॉप में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस सात वर्षीय मिशन का औपचारिक शुभारंभ किया.
8,300 करोड़ का निवेश, टिकाऊ भविष्य की नींव
यह महज एक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम नहीं, बल्कि दिल्ली के स्वास्थ्य और टिकाऊ भविष्य में किया गया एक बड़ा निवेश है. 8,300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में वर्ल्ड बैंक 65 फीसदी ऋण उपलब्ध कराएगा, जबकि बाकी 35 फीसदी वित्तीय भार दिल्ली सरकार उठाएगी. यह परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक पूरे सात वर्षों तक दिल्ली के सभी जिलों में मिशन मोड पर चलेगी.
World Bank एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित “स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली” (Delhi Clean Air Program) ओरिएंटेशन वर्कशॉप का शुभारंभ किया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 10, 2026
दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में World Bank के सहयोग से ₹8,300 करोड़ के सात… pic.twitter.com/wALzheUl0V
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "वायु प्रदूषण एक जटिल चुनौती है, जिससे निपटने के लिए हमें वैज्ञानिक और दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है. यह किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी विभागों का सामूहिक प्रयास है. हमारा लक्ष्य केवल वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार लाना ही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को जवाबदेह और प्रभावी बनाना है."
दो स्तंभों पर टिका है 'दिल्ली क्लीन एयर प्रोग्राम'
यह कार्यक्रम दो मुख्य स्तंभों के आधार पर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का काम करेगा. मजबूत निगरानी प्रणाली, पहले स्तंभ के तहत एक समर्पित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी. आधुनिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए प्रदूषण की पल-पल की निगरानी होगी. डेटा एनालिटिक्स की मदद से सटीक फैसले लिए जाएंगे और पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाया जाएगा. दूसरे स्तंभ के तहत प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा. इसके अलावा, सड़कों और निर्माण स्थलों की धूल पर काबू पाने और ठोस कचरा प्रबंधन को अत्याधुनिक बनाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे.
World Bank और दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित 'Swachh Hawa, Swasth Delhi – Delhi Clean Air Program' का आज माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी ने शुभारंभ किया।— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) July 10, 2026
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के विज़न और नेतृत्व में शुरू हुआ ₹8,300 करोड़ का यह सात… pic.twitter.com/XtSp2SWEgW
कैबिनेट का पूरा समर्थन और दूरदर्शी नेतृत्व
वर्कशॉप में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद थे. पर्यावरण मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा, "2026-27 के ग्रीन बजट में कुल बजट का करीब 21 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ हवा, हरित दिल्ली और स्वच्छ यमुना के लिए समर्पित किया गया है. यह केवल पैसा नहीं, बल्कि हर नागरिक को बेहतर जीवन देने का हमारा संकल्प है."
अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी कार्यप्रणाली
कार्यक्रम में वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड पॉल प्रोसी सहित कई वरिष्ठ विशेषज्ञ मौजूद रहे. उन्होंने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को वर्ल्ड बैंक की 'प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स' प्रक्रियाओं, वित्तीय प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण मानकों की बारीकियों से अवगत कराया. इस दौरान दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, परिवहन विभाग, और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के अधिकारियों के बीच समन्वय पर विस्तृत चर्चा हुई. सीएम ने स्पष्ट किया कि अब पर्यावरण और विकास को अलग-अलग नहीं देखा जाएगा, बल्कि उन्हें एक साथ लेकर ही राजधानी का भविष्य संवारा जाएगा.
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