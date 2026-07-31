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बीकानेर NRCC की अनूठी पहल: देश की दुर्लभ धरोहर 'सफेद मालवी ऊंट' को विलुप्त होने से बचाएंगे वैज्ञानिक

घटती आबादी ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता : राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र की ओर से किए गए सर्वेक्षण और उपलब्ध पशुधन गणना के आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि मालवी ऊंटों की संख्या लगातार कम होती जा रही है. कभी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बड़ी संख्या में दिखाई देने वाली यह नस्ल अब सीमित क्षेत्रों तक सिमट गई है. यही कारण है कि संस्थान ने इसे संरक्षण की प्राथमिकता वाली नस्लों में शामिल करते हुए विशेष कार्यक्रम शुरू किया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी दुर्लभ नस्ल के संरक्षण में समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यदि आबादी एक निश्चित स्तर से नीचे पहुंच जाए तो उसे पुनर्जीवित करना बेहद कठिन हो जाता है.

बीकानेर : देश की दुर्लभ पशु आनुवंशिक धरोहरों में शामिल सफेद मालवी ऊंट के संरक्षण की दिशा में बीकानेर स्थित राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र (एनआरसीसी) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. तेजी से घटती आबादी के कारण विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही इस अनोखी ऊंट नस्ल को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने 12 शुद्ध नस्लीय मालवी ऊंटों का विशेष प्रजनन समूह (Breeding Group) तैयार किया है. इस समूह के माध्यम से वैज्ञानिक नियंत्रित एवं वैज्ञानिक प्रजनन कराकर नस्ल की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ इसकी आनुवंशिक शुद्धता को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते ऐसे संरक्षण प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले वर्षों में सफेद मालवी ऊंट केवल इतिहास और शोध दस्तावेजों का हिस्सा बनकर रह जाएगा.

तीन नर और नौ मादा ऊंटों से शुरू होगा संरक्षण अभियान : एनआरसीसी की ओर से तैयार किए गए विशेष प्रजनन समूह में तीन नर और नौ मादा मालवी ऊंट शामिल हैं. इन सभी का चयन उनकी शुद्ध नस्लीय विशेषताओं के आधार पर किया गया है. वैज्ञानिकों की निगरानी में इनका योजनाबद्ध प्रजनन कराया जाएगा, जिससे स्वस्थ संतानों की संख्या बढ़ सके और नस्ल की विशिष्ट पहचान भी सुरक्षित रहे. संस्थान का उद्देश्य केवल ऊंटों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस दुर्लभ आनुवंशिक विरासत को संरक्षित करना भी है.

सफेद रंग और बेहतर दूध उत्पादन इसकी खास पहचान : मालवी ऊंट अपनी विशिष्ट सफेद रंगत के कारण अन्य ऊंट नस्लों से अलग दिखाई देता है. इसका शरीर अपेक्षाकृत छोटा होता है, लेकिन यह अच्छी दुग्ध क्षमता के लिए जाना जाता है. इसकी मादा ऊंट अधिक दूध देने की क्षमता रखती हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इनका विशेष महत्व माना जाता रहा है. मालवी ऊंट मुख्य रूप से राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिलों में पाया जाता है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम और ग्वालियर क्षेत्र भी इस नस्ल के पारंपरिक निवास क्षेत्र माने जाते हैं. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इन इलाकों में भी इसकी संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई है.

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मादा ऊंटों की कमी सबसे बड़ी चुनौती : NRCC के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश के अनुसार किसी भी पशु नस्ल के संरक्षण में मादा पशुओं की पर्याप्त संख्या सबसे महत्वपूर्ण होती है. मादा पशुओं की संख्या लगातार घटती है तो प्रजनन दर प्रभावित होती है और नस्ल के समाप्त होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए एनआरसीसी ने संतुलित प्रजनन समूह तैयार किया है ताकि आनुवंशिक विविधता भी बनी रहे और स्वस्थ संतानों का उत्पादन हो सके.

देश में मान्यता प्राप्त हैं नौ ऊंट नस्लें : भारत में वर्तमान में 9 मान्यता प्राप्त ऊंट नस्लें हैं. इनमें बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी नस्ल के ऊंट बहुतायत में हैं, लेकिन जालौरी, खराई, मारवाड़ी संकटग्रस्त श्रेणी में है. वहीं, मेवाड़ी मालवी और मेवाती लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है. मतलब साफ ही कि तीन नस्लों के अलावा बाकी 6 नस्लों पर संरक्षण की जरूरत है. वहीं, मेवाड़ी और मालवी नस्ल को लेकर NRCC में काम चल रहा है. इन नस्लों को सबसे अधिक संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी आबादी अन्य नस्लों की तुलना में तेजी से घट रही है.

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संख्या नहीं, नस्ल की पहचान बचाना जरूरी : एनआरसीसी के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश ने बताया कि संस्थान का लक्ष्य केवल मालवी ऊंटों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि उनकी आनुवंशिक शुद्धता, विशिष्ट शारीरिक गुणों और पारंपरिक विशेषताओं को भी सुरक्षित रखना है. उन्होंने कहा कि मालवी ऊंट देश की महत्वपूर्ण पशु आनुवंशिक धरोहर है और इसके संरक्षण के लिए दीर्घकालिक वैज्ञानिक योजना पर कार्य किया जा रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि यदि वर्तमान प्रयास लगातार जारी रहे, तो आने वाले वर्षों में मालवी ऊंटों की आबादी में वृद्धि होगी और यह दुर्लभ सफेद ऊंट नस्ल विलुप्ति के खतरे से बाहर निकल सकेगी.