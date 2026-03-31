झरनों के शहर रांची को टॉप टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी, सोलर लाइट से लेकर सुरक्षा तक बड़े फैसले
रांची के पर्यटन स्थलों के सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन ने खास फैसला लिया है.
Published : March 31, 2026 at 8:03 AM IST
रांची: रांची को झारखंड के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. उपायुक्त सह जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् के अध्यक्ष मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में शासी निकाय और कार्यकारिणी समिति की संयुक्त वार्षिक बैठक आयोजित की गई. जिसमें पर्यटन स्थलों के समग्र विकास, सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
बैठक में जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि रांची को 'झरनों का शहर' के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ होना आवश्यक है. इसी के तहत सभी अधिसूचित पर्यटन स्थलों पर सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें लगाने का निर्णय लिया गया, जिससे पर्यटकों को रात्रिकालीन भ्रमण में सुविधा मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा.
पर्यटन स्थलों पर बढ़ेगी सुरक्षा
पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन गंभीर नजर आया. सभी प्रमुख स्थलों पर सूचना पट्ट लगाने का निर्णय लिया गया, जिसमें संबंधित थाना, स्वास्थ्य केंद्र और आपातकालीन संपर्क की जानकारी उपलब्ध रहेगी. इससे पर्यटकों को किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सकेगी.
मारशली पहाड़ का होगा विकास
बैठक में मारशली पहाड़ के विकास को लेकर विशेष चर्चा हुई. यहां हाई मास्ट लाइट लगाने और इसे एक विकसित पर्यटन स्थल के रूप में उभारने की योजना तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया. वहीं, ऐतिहासिक देवड़ी मंदिर के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की अनुशंसा की गई, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.
जलप्रपातों का होगा कायाकल्प
इसके अलावा दशम, हुंडरू, जोन्हा जलप्रपात, टैगोर हिल और रॉक गार्डन जैसे प्रमुख स्थलों के समग्र विकास पर भी जोर दिया गया. इन स्थानों पर सड़क, शौचालय, पेयजल, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि पर्यटन केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है.
उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पर्यटन विकास से जुड़े प्रस्तावों की जांच के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा, जो स्थलीय निरीक्षण कर योजनाओं की व्यवहारिकता पर रिपोर्ट देगी.
जिला प्रशासन का मानना है कि इन पहलों से न केवल रांची की पहचान और मजबूत होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. आने वाले समय में रांची एक आकर्षक और सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में उभर सके, यही इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा.
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