ETV Bharat / state

दिव्यांग अनुकूल आधारभूत संरचना की पहल: 13,699 स्कूलों में बनेगा विशेष शौचालय

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य में विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल की है.

FACILITIES FOR DISABLED STUDENTS
स्कूल परिसर में विद्यार्थी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 13, 2026 at 1:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राज्य में विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बड़ी पहल की है. विभाग ने ऐसे 13,699 विद्यालयों की पहचान की है, जहां अब तक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग और अनुकूल शौचालय उपलब्ध नहीं हैं. चिन्हित स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से शौचालय निर्माण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली गई है.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (Jharkhand education project council) द्वारा तैयार प्रारूप के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में दिव्यांग अनुकूल शौचालय निर्माण पर लगभग 5.30 लाख रुपये खर्च का अनुमान है. निर्माण कार्य को तकनीकी मानकों के अनुरूप कराया जाएगा, ताकि रैंप, हैंडल और पर्याप्त जगह जैसी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके.

सबसे अधिक ऐसे विद्यालय गिरिडीह जिले में हैं

राज्य में सबसे अधिक ऐसे विद्यालय गिरिडीह जिले में पाए गए हैं, जहां 1,453 स्कूलों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है. इसके अलावा रांची में 862, पलामू में 826, देवघर में 803, दुमका में 765, पश्चिमी सिंहभूम में 634, सरायकेला-खरसावां में 633, चतरा में 608, बोकारो में 553, गोड्डा में 550, हजारीबाग में 546 और धनबाद में 506 विद्यालय चिन्हित किए गए हैं.

संसाधन जुटाने की रणनीति बनाई गई है

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जिन जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) की राशि उपलब्ध है, वहां इस फंड का उपयोग शौचालय निर्माण के लिए किया जा सकता है. अनुमान है कि DMFT मद से 6,292 विद्यालयों में निर्माण कार्य संभव होगा. चतरा, धनबाद, गोड्डा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, रांची और साहिबगंज जिलों में इस फंड का उपयोग प्रस्तावित है.

अन्य जिलों में निर्माण के लिए समग्र शिक्षा अभियान या राज्य योजना से बजट का प्रावधान किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और अनटाइड फंड के माध्यम से भी संसाधन जुटाने की रणनीति बनाई गई है.

“राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा बुनियादी सुविधाओं के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अनुकूल शौचालय निर्माण हमारी प्राथमिकता में है. चिन्हित विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.”- शशि रंजन, जेईपीसी निदेशक.

सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण मिलेगा

विभाग का मानना है कि इस पहल से न केवल दिव्यांग बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ेगी, बल्कि उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण भी मिलेगा. यह कदम समावेशी शिक्षा को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें:

IIT-ISM धनबाद के 100वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए गौतम अडानी, भारत को महाशक्ति बनाने के लिए छात्रों को दिया मंत्र

आईआईटी आईएसएम धनबाद में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत, 36 घंटे तक चलेगा इनोवेशन का मैराथन

वैदिक मंत्रों से शुरू हुआ आईआईटी-आईएसएम का शताब्दी स्थापना सप्ताह, संस्थान तकनीक में करेगा देश का नेतृत्व

TAGGED:

दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए सुविधाएं
जेईपीसी  निदेशक शशि रंजन
STUDENTS WITH DISABILITIES
DISABLED CHILDREN IN JHARKHAND
FACILITIES FOR DISABLED STUDENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.