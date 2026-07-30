कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज की बड़ी पहल: एलएलआर अस्पताल में मोबाइल वैन से हर बुधवार होगी मुफ्त आंख और शुगर की जांच
अब आंखों की जांच बिलकुल मुफ्त! शुगर के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 2:08 PM IST
कानपुर: शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एलएलआर में अब हर बुधवार आमजन अपनी आंखों और शुगर की निशुल्क जांच करा सकेंगे. मेडिकल कालेज की ओर से पहली बार मोबाइल वैन की मदद से मोबाइल स्क्रीनिंग होगी. फिर रिपोर्ट देखकर डॉक्टर मरीजों को दवाएं और जरूरी सलाह बताएंगे.
क्या है मोबाइल स्क्रीनिंग: जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज और साइट सेवर्स ने मिलकर 'मोबाइल निःशुल्क डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग' कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है. जिसके तहत हर बुधवार को आमजन और मरीज मोबाइल वैन से मुफ्त में अपनी जांच करा सकेंगे. मोबाइल वैन से पहली बार जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है. कई मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे, मोबाइल बैन के जरिए अस्पताल प्रबंधन की कोशिश है कि, मरीजों तक पहुंच बनाई जाए.
इस पहल का मकसद उन शुगर मरीजों तक पहुंचना है जो अस्पताल नहीं आ पाते. अब जैसे ही उनकी जांच हो जाएगी और उनके हाथों में उनकी रिपोर्ट होगी तो डॉक्टर्स के लिए उनका इलाज करना आसान हो जाएगा.- प्राचार्य डॉ.संजय काला, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज
शुगर और आंखों की जांच जरूरी: एलएलआर अस्पताल में नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर परवेज खान ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि हर आमजन को साल में एक बार अपनी आंखों और शुगर की जांच जरूर करानी चाहिए. शुगर की वजह से 20 प्रतिशत मरीजों की आंखों पर खतरा मंडरा रहा है.
देश में तेजी से पैर पसार रही डायबिटीज (मधुमेह) अब लोगों की आंखों की रोशनी के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है. देश में वयस्कों में डायबिटीज का प्रसार 10 से 11 प्रतिशत तक पहुंच चुका है. शुगर के 15 से 20 प्रतिशत मरीजों में 'डायबिटिक रेटिनोपैथी' नाम की गंभीर बीमारी देखने को मिल रही है, जो समय पर इलाज न मिलने पर इंसान को पूरी तरह अंधा बना सकती है.- डॉक्टर परवेज खान, एलएलआर अस्पताल में नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष
शहर के एलएलआर अस्पताल में अब मोबाइल वैन से मरीजों की स्क्रीनिंग और जांच होगी. इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
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