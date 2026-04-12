नोएडा-ग्रेटर नोएडा के श्रमिकों पर बड़ा आदेश; सैलरी स्लिप के साथ मिलेगा वेतन, डबल ओवरटाइम भी, जानिए और क्या-क्या ?
डीएम मेधा रूपम की बड़ी अपील, अफवाहों से श्रमिक बचें.
Published : April 12, 2026 at 9:26 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के श्रमिकों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं. साथ ही डीएम मेधा रूपम ने श्रमिकों से एक बेहद महत्वपूर्ण अपील की है. दरअसल, पिछले 2-3 दिनों से औद्योगिक इकाइयों के साथ चली लंबी बैठकों के बाद, प्रशासन ने यह निर्णय लिए हैं. श्रमिकों से अपील करते हुए डीएम ने स्पष्ट किया है कि जनपद की सभी औद्योगिक इकाइयों में नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
डीएम ने कहा कि ओवरटाइम का डबल भुगतान, यानी अब से किसी भी श्रमिक को ओवरटाइम करने पर उसकी सामान्य दर से दुगना भुगतान किया जाएगा. इसमें किसी भी प्रकार की कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हर श्रमिक को साप्ताहिक छुट्टी मिलना अनिवार्य है. यदि किसी स्थिति में रविवार को काम लिया जाता है, तो उसका भी डबल पेमेंट करना होगा. सभी श्रमिकों के बैंक खातों में बोनस का भुगतान 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा. वेतन महीने की 10 तारीख तक एकमुश्त मिलना और हर श्रमिकों को उसकी सेलरी सिल्प देना अनिवार्य होगा.
महिला सुरक्षा और सम्मानजनक व्यवहार
श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने कई निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रत्येक कारखाने में 'यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति' का गठन होगा, जिसकी अध्यक्ष अनिवार्य रूप से एक महिला ही होगी. कार्यस्थलों पर शिकायत पेटी लगाई जाएगी, ताकि श्रमिक अपनी बात निडर होकर कह सकें. श्रमिकों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा. यदि किसी भी श्रमिक को कोई समस्या है या इन नियमों का उल्लंघन होता है, तो प्रशासन ने विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया है. आप इन नंबरों 120-2978231, 120-2978232, 120-2978862, 120-2978702 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
डीएम की बड़ी अपील, अफवाहों से बचें श्रमिक
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने सभी श्रमिक भाइयों और बहनों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें. जिला प्रशासन आपके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. शांतिपूर्वक अपने कार्यस्थलों पर लौटें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.
ये भी पढ़ें: