अमेठी में कैंसर रोगियों के लिए बड़ी पहल : अमेठी, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अयोध्या और आसपास के जिलों के मरीजों को मिलेगा लाभ
अमेठी के संजय गांधी हॉस्पिटल में स्थापित लीनस ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट ने क्षेत्र में आधुनिक कैंसर उपचार सेवाओं के लिए बड़ी पहल की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 3:54 PM IST
अमेठी / सुलतानपुर: अमेठी के संजय गांधी हॉस्पिटल में स्थापित लीनस ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट ने क्षेत्र में आधुनिक कैंसर उपचार सेवाओं की उपलब्धता को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की है. यह केंद्र अब आसपास के जिलों के मरीजों के लिए राहत का बड़ा जरिया बनकर उभरा है.
सुलतानपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में HOD डॉ. विनीत नाकरा, सीइओ सर्जरी एवं निदेशक ने बताया कि भारत में कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी कैंसर की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे में गुणवत्तापूर्ण और सुलभ कैंसर उपचार सेवाओं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है.
उन्होंने बताया कि अमेठी में स्थापित यह केंद्र क्षेत्र का पहला रेडिएशन थेरेपी सेंटर है, जिससे पहले अमेठी, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अयोध्या एवं आसपास के जिलों के मरीजों को कीमोथेरेपी और सर्जरी के लिए दूरदराज़ के शहरों का रुख करना पड़ता था. अब इस केंद्र के माध्यम से मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही समुचित उपचार मिल रहा है.
यह केंद्र अत्याधुनिक (स्टेट-ऑफ-द-आर्ट) सुविधाओं से लैस है, जहां नवीनतम रेडिएशन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है. साथ ही, दिल्ली और लखनऊ जैसे बड़े शहरों के अनुभवी कैंसर विशेषज्ञों की टीम यहां सेवाएं प्रदान कर रही है, जिससे मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा का लाभ मिल रहा है.
लीनस ऑन्कोलॉजी इंस्टिट्यूट एक समग्र (कॉम्प्रिहेंसिव) कैंसर उपचार सुविधा प्रदान करता है, जहां मरीजों को उनके घर के पास ही किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण इलाज एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जा रहा है.
इसके अलावा, केंद्र में आयुष्मान भारत एवं अन्य सरकारी योजनाओं के तहत पात्र मरीजों को निःशुल्क उपचार की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिल रही है.
डॉ. नकुला ने बताया कि भविष्य में लींस द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे अत्याधुनिक कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां वर्तमान में उपचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं.
यह पहल न केवल क्षेत्र के मरीजों के लिए जीवनरक्षक साबित हो रही है, बल्कि उन्हें बड़े शहरों में जाने की जरूरत को भी काफी हद तक कम कर रही है.