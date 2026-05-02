ETV Bharat / state

अमेठी में कैंसर रोगियों के लिए बड़ी पहल : अमेठी, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अयोध्या और आसपास के जिलों के मरीजों को मिलेगा लाभ

अमेठी और सुल्तानपुर के कैंसर रोगियों के लिए बड़ी पहल. ( ईटीवी भारत )

अमेठी / सुलतानपुर: अमेठी के संजय गांधी हॉस्पिटल में स्थापित लीनस ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट ने क्षेत्र में आधुनिक कैंसर उपचार सेवाओं की उपलब्धता को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की है. यह केंद्र अब आसपास के जिलों के मरीजों के लिए राहत का बड़ा जरिया बनकर उभरा है. सुलतानपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में HOD डॉ. विनीत नाकरा, सीइओ सर्जरी एवं निदेशक ने बताया कि भारत में कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी कैंसर की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे में गुणवत्तापूर्ण और सुलभ कैंसर उपचार सेवाओं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है. अमेठी और सुलताननपुर के कैंसर रोगियों के लिए बड़ी पहल. (ईटीवी भारत) उन्होंने बताया कि अमेठी में स्थापित यह केंद्र क्षेत्र का पहला रेडिएशन थेरेपी सेंटर है, जिससे पहले अमेठी, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अयोध्या एवं आसपास के जिलों के मरीजों को कीमोथेरेपी और सर्जरी के लिए दूरदराज़ के शहरों का रुख करना पड़ता था. अब इस केंद्र के माध्यम से मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही समुचित उपचार मिल रहा है.