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दिल्ली पुलिस की बड़ी पहल: अब हर शनिवार थानों में लगेगा 'थाना दिवस-जन सुनवाई', LG ने दिए सख्त निर्देश

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जन-सामान्‍य की शिकायतों के त्‍वरित निवारण, पुलिसिंग को अधिक सुलभ बनाने व जनता के बीच कानून व्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है. उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा ने एक व्यापक सर्कुलर जारी किया है. इसके तहत अब दिल्ली के सभी थानों में प्रत्येक शनिवार को थाना दिवस-जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 'थाना दिवस-जन सुनवाई' प्रत्येक शनिवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसकी शुरुआत आगामी सप्ताह से हो रही है. यह नागरिकों के लिए एक खुला मंच होगा, जहां वे अपनी शिकायतें, समस्याएं, सुझाव व सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामलों को सीधे पुलिस के सामने रख सकेंगे.

स्पेशल कमिश्नर से लेकर ACP तक की होगी मौजूदगी

इस व्यवस्था को केवल कागजी न बनाकर पूरी तरह जवाबदेह बनाने के लिए सख्त नियम तय किए गए हैं. स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी, डीसीपी और एसीपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी रोटेशन के आधार पर अनिवार्य रूप से इन जन सुनवाइयों में मौजूद रहेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि शिकायतों का मौके पर ही जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके.

सर्कुलर की आम जनता से जुड़ी 5 मुख्य बातें