दिल्ली पुलिस की बड़ी पहल: अब हर शनिवार थानों में लगेगा 'थाना दिवस-जन सुनवाई', LG ने दिए सख्त निर्देश
'थाना दिवस-जन सुनवाई' प्रत्येक शनिवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित की जाएगी.
Published : June 14, 2026 at 8:05 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जन-सामान्य की शिकायतों के त्वरित निवारण, पुलिसिंग को अधिक सुलभ बनाने व जनता के बीच कानून व्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है. उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा ने एक व्यापक सर्कुलर जारी किया है. इसके तहत अब दिल्ली के सभी थानों में प्रत्येक शनिवार को थाना दिवस-जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 'थाना दिवस-जन सुनवाई' प्रत्येक शनिवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसकी शुरुआत आगामी सप्ताह से हो रही है. यह नागरिकों के लिए एक खुला मंच होगा, जहां वे अपनी शिकायतें, समस्याएं, सुझाव व सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामलों को सीधे पुलिस के सामने रख सकेंगे.
स्पेशल कमिश्नर से लेकर ACP तक की होगी मौजूदगी
इस व्यवस्था को केवल कागजी न बनाकर पूरी तरह जवाबदेह बनाने के लिए सख्त नियम तय किए गए हैं. स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी, डीसीपी और एसीपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी रोटेशन के आधार पर अनिवार्य रूप से इन जन सुनवाइयों में मौजूद रहेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि शिकायतों का मौके पर ही जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके.
सर्कुलर की आम जनता से जुड़ी 5 मुख्य बातें
- ICMS रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं: जन सुनवाई में आने वाले हर फरियादी की बात सुनी जाएगी, भले ही उसकी शिकायत पहले से इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (ICMS) पर दर्ज हो या न दर्ज हो. मौके पर मिली शिकायतों को बाद में पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा.
- समयबद्ध कार्रवाई: जिन शिकायतों में जांच या फील्ड वेरिफिकेशन की जरूरत होगी, उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारी को सौंपकर एक तय समय-सीमा के भीतर निपटाया जाएगा. एसीपी व डीसीपी स्तर पर लंबित मामलों की समय-समय पर समीक्षा होगी.
- थानों में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं: थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जन सुनवाई के दौरान थानों में नागरिकों के बैठने की उचित व्यवस्था, सहायता डेस्क व एक मित्रवत माहौल सुनिश्चित किया जाए.
- ढिलाई बरतने पर नपेंगे अधिकारी: शिकायत निवारण की गुणवत्ता व समय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. किसी भी स्तर पर लापरवाही, देरी या कैजुअल रवैए को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
- प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी: इस पहल का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट डीसीपी को सोशल मीडिया, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और बीट स्टाफ के जरिए इसका व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं.
हर 15 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट
जवाबदेही तय करने के लिए एक सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया गया है. प्रत्येक जिले को प्रत्येक सोमवार को विजिलेंस डिवीजन व संबंधित रेंज के एडिशनल/जॉइंट सीपी को एक पाक्षिक रिपोर्ट सौंपनी होगी. इस रिपोर्ट में कितनी शिकायतें मिली, कितनों का निपटारा हुआ व कितनी लंबित हैं, इसका पूरा ब्यौरा देना होगा.
दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संजय त्यागी के अनुसार, इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित SHOs, ACPs और डिस्ट्रिक्ट DCsP की होगी. उप-राज्यपाल के पदभार संभालने के बाद से ही वे लगातार पब्लिक-सेंट्रिक व जवाबदेह पुलिसिंग पर जोर दे रहे हैं, जिसके तहत इस व्यवस्था को पूरी दिल्ली में संस्थागत रूप से लागू किया जा रहा है.
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