कोटा में अजगर का शख्स पर खौफनाक हमला, इसके बाद जो हुआ देख रह जाएंगे दंग
कोटा में थर्मल प्लांट में एक मजदूर पर अचानक हमला कर दिया फिर उसे खींचकर झाड़ियों में ले गया.
Published : November 24, 2025 at 2:56 PM IST
कोटा : सोमवार को कोटा सुपर थर्मल प्लांट में बड़ी घटना सामने आई. एक अजगर ने यूनिट में काम कर रहे ठेका श्रमिक नंद सिंह के पैर को जकड़ लिया. नंद सिंह की आवाज सुनकर अन्य कर्मचारी भी वहां पर आए, लेकिन अजगर ने उसके पैर को पूरी तरह से जकड़ रखा था. श्रमिक के साथियों ने मिलकर उसे अजगर के चंगुल से छुड़ाया. अजगर की पकड़ से छूटने के बाद नंद सिंह को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. घटना के बाद पूरे थर्मल परिसर में हड़कंप मच गया.
कर्मचारी नंद सिंह ने बताया कि वह ठेका फार्म के जरिए थर्मल परिसर में काम करता है. उसकी ड्यूटी यूनिट नंबर 5 में थी. वो 12:30 के आसपास पार्किंग एरिया में था. इसी दौरान वहां पर एक अजगर ने अचानक उस पर हमला कर दिया और पैर को जकड़ लिया. शख्स को अजगर खींचकर झाड़ियां में ले गया. उसने बताया कि मेरी किस्मत ठीक थी कि अन्य कर्मचारी मेरे नजदीक थे और मेरी आवाज सुनकर वे तत्काल पहुंच गए. उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को मेरे से अलग करने की कोशिश शुरू कर दी फिर मुझे अजगर की जकड़ से छुड़ा लिया अन्यथा मेरी जान जा सकती थी.
इसे भी पढ़ें: मकोड़िया गांव में खेत में जा रहे किसान पर पैंथर का हमला, पंजों से किया जख्मी
ठेका श्रमिक सचिन शर्मा का कहना है कि तत्काल अजगर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो रही थी. अजगर के मुंह डंडे से दबा दिया था. ताकि वह नंद सिंह को छोड़ दे. यह अजगर करीब 10 फीट लंबा और एक क्विंटल के आसपास वजनी था. इस पूरे घटनाक्रम पर थर्मल प्रबंधन ने चुप्पी साध ली. थर्मल की मुख्य अभियंता संगीता श्रृंगी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं. दूसरी तरफ थर्मल के फैक्ट्री मैनेजर लक्ष्मण लाल का कहना है कि अजगर द्वारा एक शख्स को जकड़ने की बात सामने आ रही है, लेकिन मैं इस संबंध में जानकारी नहीं दे सकता हूं.
थर्मल के रिटायर्ड कर्मचारी और यूनियन के सदस्य राम सिंह शेखावत का कहना है कि अधिकारियों के लापरवाही के चलते ही वन्य जीव का खतरा लगातार थर्मल प्लांट में बना रहता है. कभी भालू, पैंथर या अन्य वन्य जीव परिसर में आ जाते हैं. अब अजगर ने ही अटैक कर दिया है. यहां साफ सफाई की भी व्यवस्था सुचारू नहीं रहती है. कर्मचारी भय के माहौल में काम कर रहे हैं.