कोटा में अजगर का शख्स पर खौफनाक हमला, इसके बाद जो हुआ देख रह जाएंगे दंग

अजगर ने जकड़ा पैर ( फोटो सोर्स- थर्मल परिसर के कर्मचारी )

कोटा : सोमवार को कोटा सुपर थर्मल प्लांट में बड़ी घटना सामने आई. एक अजगर ने यूनिट में काम कर रहे ठेका श्रमिक नंद सिंह के पैर को जकड़ लिया. नंद सिंह की आवाज सुनकर अन्य कर्मचारी भी वहां पर आए, लेकिन अजगर ने उसके पैर को पूरी तरह से जकड़ रखा था. श्रमिक के साथियों ने मिलकर उसे अजगर के चंगुल से छुड़ाया. अजगर की पकड़ से छूटने के बाद नंद सिंह को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. घटना के बाद पूरे थर्मल परिसर में हड़कंप मच गया. कर्मचारी नंद सिंह ने बताया कि वह ठेका फार्म के जरिए थर्मल परिसर में काम करता है. उसकी ड्यूटी यूनिट नंबर 5 में थी. वो 12:30 के आसपास पार्किंग एरिया में था. इसी दौरान वहां पर एक अजगर ने अचानक उस पर हमला कर दिया और पैर को जकड़ लिया. शख्स को अजगर खींचकर झाड़ियां में ले गया. उसने बताया कि मेरी किस्मत ठीक थी कि अन्य कर्मचारी मेरे नजदीक थे और मेरी आवाज सुनकर वे तत्काल पहुंच गए. उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को मेरे से अलग करने की कोशिश शुरू कर दी फिर मुझे अजगर की जकड़ से छुड़ा लिया अन्यथा मेरी जान जा सकती थी. अजगर ने युवक पर किया हमला और जकड़ लिया पैर (वीडियो सोर्स- थर्मल परिसर के कर्मचारी)