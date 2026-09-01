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करुणामूलक नौकरी मामले में HC का बड़ा फैसला, योग्य होने पर क्लर्क की जगह चतुर्थ श्रेणी पर नियुक्ति नहीं दे सकता विभाग

हाईकोर्ट ने कहा करुणामूलक नियुक्ति के मामलों में विभाग योग्य आवेदक के अधिकार को उसकी सहमति के बिना कमतर पद देकर समाप्त नहीं कर सकता.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 9:54 AM IST

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Updated : September 1, 2026 at 10:44 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई आवेदक क्लर्क पद के लिए निर्धारित योग्यता पूरी करता है, तो विभाग उसे उसकी सहमति के बिना एकतरफा तरीके से चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त नहीं कर सकता. न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता नवीन की याचिका को स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य विभाग को उसे पिछली तिथि से क्लर्क के पद पर नियुक्त करने और इसके साथ सभी परिणामी लाभ देने के आदेश जारी किए हैं.

मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता नवीन के पिता स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारी थे और सेवाकाल के दौरान 22 जनवरी 2019 को उनका निधन हो गया था. इसके बाद नवीन ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर क्लर्क पद के लिए आवेदन किया. स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की समिति ने जनवरी 2021 में उसके मामले की जांच करने के बाद उसे अनुबंध के आधार पर क्लर्क पद के लिए पूरी तरह योग्य और फिट पाया था.

बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग ने मार्च 2022 में नवीन को दैनिक भोगी के रूप में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दे दी. नवीन ने मजबूरी में इस पद पर जॉइन कर लिया, लेकिन इसके तुरंत बाद विभाग को प्रतिवेदन देकर क्लर्क पद पर नियुक्ति की मांग की. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि सरकार की 24 जनवरी 2022 की नीति के अनुसार, यदि क्लर्क पद के लिए योग्य किसी आवेदक को चतुर्थ श्रेणी का पद दिया जाना है, तो उससे लिखित विकल्प या सहमति लेना अनिवार्य था. नवीन के मामले में विभाग ने उससे कोई विकल्प या सहमति लिए बिना ही उसे एकतरफा तरीके से चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त कर दिया. अदालत ने यह भी पाया कि नवीन को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति देने के ठीक एक महीने बाद, अप्रैल 2022 में विभाग ने कई अन्य ऐसे उम्मीदवारों को क्लर्क के पद पर नियुक्त कर दिया, जिनके माता-पिता भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि उस समय क्लर्क के पद उपलब्ध थे.

अदालत ने विभाग की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग पहले याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त करके क्लर्क पद पर उसके दावे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था और उसके जॉइन करते ही अन्य उम्मीदवारों को क्लर्क पद पर नियुक्त कर दिया गया. हाईकोर्ट ने कहा कि विभाग के पास क्लर्क के पद उपलब्ध होने के बावजूद याचिकाकर्ता को उसकी योग्यता के अनुरूप पद नहीं दिया गया और न ही उससे लिखित विकल्प या सहमति ली गई. अदालत ने इस कार्रवाई को सीधे तौर पर भेदभावपूर्ण माना.

हाईकोर्ट ने नवीन की याचिका स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि उसे पिछली तिथि से क्लर्क पद पर नियुक्त किया जाए और उसे पद से जुड़े सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं. फैसले के जरिए अदालत ने स्पष्ट किया कि करुणामूलक नियुक्ति के मामलों में विभाग योग्य आवेदक के अधिकार को उसकी सहमति के बिना कमतर पद देकर समाप्त नहीं कर सकता.

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Last Updated : September 1, 2026 at 10:44 AM IST

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