ETV Bharat / state

सरकार का बड़ा फैसला, मंत्री-अधिकारियों के विदेश दौरों पर रोक, होटलों में नहीं होगी बैठकें, जानिए डिटेल

राजस्थान शासन सचिवालय जयपुर ( ETV Bharat File Photo )