दीपावली पर कानपुर के लोगों को KDA का बड़ा तोहफा; रेरा ने दिया ग्रीन सिग्नल, 597 भूखंडों की लांचिंग तैयारी
प्राधिकरण सचिव अभय पांडेय ने बताया कि भूखंडों की फाइनल कॉस्टिंग का काम भी प्राधिकरण में शुरू हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 6:45 PM IST
कानपुर : कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की महत्वाकांक्षी योजना न्यू कानपुर सिटी का हर किसी को इंतजार है. इस योजना को लेकर रेरा ने अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है. दीपावली पर अब केडीए की ओर से 597 भूखंडों की लांचिंग होगी. इसके लिए प्राधिकरण अफसरों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं.
प्राधिकरण सचिव अभय पांडेय का कहना है कि लंबे समय से रेरा के सर्टिफिकेट का इंतजार था. हालांकि, आमजन के लिए 500 से अधिक भूखंड लेकर आ रहे हैं. इसी तरह से आने वाले समय में अब योजना के अंतर्गत भूखंडों की लांचिंग होती रहेगी. भूखंडों की फाइनल कॉस्टिंग का काम भी प्राधिकरण में शुरू हो गया है.
उन्होंने बताया कि पहले 788 भूखंडों की लांचिंग फेज वन में होनी थी, लेकिन रेरा की ओर से लेआउट संशोधन कराए जाने के बाद अब भूखंडों की संख्या 597 कर दी गई है. वहीं, भूखंडों की कीमतें 50 से 65 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर के बीच होंगी. जिसमें अंतिम मुहर केडीए की ओर से जल्द होने वाली बोर्ड बैठक में लगेगी.
|यहां भूखंडों से संबंधित आंकड़े देखें
|क्षेत्रफल (वर्गमी में)
|कुल भूखंडों की संख्या
|162
|269
|90
|255
|47.5
|50
|36
|23
55.49 एकड़ में होगी लांचिंग : अफसरों ने बताया कि पहले फेज में 500 से ज्यादा भूखंडों को लांच किया जा रहा है. उसके लिए 55.49 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी. इस जमीन पर भूखंडों से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का काम युद्धस्तर पर जारी है. सड़क निर्माण से लेकर लाइटें लगाने का काम किया जा चुका है.
अफसरों का कहना है कि वैसे तो इस योजना के अंतर्गत आमजन के लिए 1500 से अधिक भूखंड लांच किए जाने हैं. इन्हें अब समय-समय पर लांच किया भी जाएगा. फेज वन के अंतर्गत पांच गांवों की भूमि पर न्यू कानपुर सिटी योजना के तहत भूखंड मिलेंगे.
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