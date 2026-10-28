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दीपावली पर कानपुर के लोगों को KDA का बड़ा तोहफा; रेरा ने दिया ग्रीन सिग्नल, 597 भूखंडों की लांचिंग तैयारी

कानपुर विकास प्राधिकरण ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की महत्वाकांक्षी योजना न्यू कानपुर सिटी का हर किसी को इंतजार है. इस योजना को लेकर रेरा ने अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है. दीपावली पर अब केडीए की ओर से 597 भूखंडों की लांचिंग होगी. इसके लिए प्राधिकरण अफसरों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं.

प्राधिकरण सचिव अभय पांडेय का कहना है कि लंबे समय से रेरा के सर्टिफिकेट का इंतजार था. हालांकि, आमजन के लिए 500 से अधिक भूखंड लेकर आ रहे हैं. इसी तरह से आने वाले समय में अब योजना के अंतर्गत भूखंडों की लांचिंग होती रहेगी. भूखंडों की फाइनल कॉस्टिंग का काम भी प्राधिकरण में शुरू हो गया है.