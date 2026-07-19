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मेजर जनरल जितेंद्र सिंह ने संभाली झारखंड-बिहार सब एरिया की कमान, 10वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग बने

पटना: पटना दानापुर स्थित भारतीय सेना के लिए गौरवपूर्ण क्षण में विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर जनरल जितेंद्र सिंह ने 18 जुलाई 2026 को झारखंड एवं बिहार सब एरिया के 10वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया. उनकी इस नियुक्ति से क्षेत्र की सैन्य तैयारियों को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है.

जितेंद्र सिंह के पास समृद्ध सैन्य अनुभव: मेजर जनरल जितेंद्र सिंह सैनिक स्कूल, रीवा तथा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं. भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन प्राप्त करने के बाद उन्होंने लगभग तीन दशक लंबे सैन्य करियर में अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है.

विभिन्न भूमिकाओं में दिखाई कुशलता: उन्होंने ऑपरेशनल कमान, सामरिक योजना, क्षमता विकास और विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं में अपनी कुशलता साबित की है. सेना के विभिन्न स्तरों पर कमान संभालने का उनका व्यापक अनुभव उन्हें भारतीय सेना के दूरदर्शी अधिकारियों में शामिल करता है.

पूर्व सैनिकों के कल्याण में योगदान: मेजर जनरल जितेंद्र सिंह ने एक्स-सर्विसमैन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) के उप प्रबंध निदेशक के रूप में भी उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं. इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुधार किए तथा इस क्षेत्र में गहन अनुभव प्राप्त किया.

मेजर जनरल जितेंद्र सिंह की शैक्षणिक उपलब्धियां: वे केवल एक कुशल सैन्य अधिकारी ही नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट शिक्षाविद् भी हैं. संघर्ष प्रबंधन, संघर्ष समाधान और सामरिक नेतृत्व जैसे विषयों में उन्होंने विशेष अध्ययन किया है और उल्लेखनीय शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल की हैं.