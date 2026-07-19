मेजर जनरल जितेंद्र सिंह ने संभाली झारखंड-बिहार सब एरिया की कमान, 10वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग बने
पटना दानापुर विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित अधिकारी मेजर जनरल जितेंद्र सिंह झारखंड एवं बिहार सब एरिया के 10वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग बने है. पढ़ें-
Published : July 19, 2026 at 8:10 AM IST
पटना: पटना दानापुर स्थित भारतीय सेना के लिए गौरवपूर्ण क्षण में विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर जनरल जितेंद्र सिंह ने 18 जुलाई 2026 को झारखंड एवं बिहार सब एरिया के 10वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया. उनकी इस नियुक्ति से क्षेत्र की सैन्य तैयारियों को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है.
जितेंद्र सिंह के पास समृद्ध सैन्य अनुभव: मेजर जनरल जितेंद्र सिंह सैनिक स्कूल, रीवा तथा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं. भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन प्राप्त करने के बाद उन्होंने लगभग तीन दशक लंबे सैन्य करियर में अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है.
विभिन्न भूमिकाओं में दिखाई कुशलता: उन्होंने ऑपरेशनल कमान, सामरिक योजना, क्षमता विकास और विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं में अपनी कुशलता साबित की है. सेना के विभिन्न स्तरों पर कमान संभालने का उनका व्यापक अनुभव उन्हें भारतीय सेना के दूरदर्शी अधिकारियों में शामिल करता है.
पूर्व सैनिकों के कल्याण में योगदान: मेजर जनरल जितेंद्र सिंह ने एक्स-सर्विसमैन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) के उप प्रबंध निदेशक के रूप में भी उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं. इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुधार किए तथा इस क्षेत्र में गहन अनुभव प्राप्त किया.
मेजर जनरल जितेंद्र सिंह की शैक्षणिक उपलब्धियां: वे केवल एक कुशल सैन्य अधिकारी ही नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट शिक्षाविद् भी हैं. संघर्ष प्रबंधन, संघर्ष समाधान और सामरिक नेतृत्व जैसे विषयों में उन्होंने विशेष अध्ययन किया है और उल्लेखनीय शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल की हैं.
टीम भावना का आह्वान: कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सभी अधिकारियों, जूनियर कमीशंड अधिकारियों, अन्य रैंकों तथा असैन्य कर्मचारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्र सेवा के प्रति पूर्ण समर्पण, अनुशासन और पेशेवर उत्कृष्टता के साथ कार्य करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए टीम भावना, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से देश सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी.
क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि: मेजर जनरल जितेंद्र सिंह की नियुक्ति को झारखंड एवं बिहार सब एरिया के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. उनके समृद्ध अनुभव और दूरदर्शी नेतृत्व से न केवल क्षेत्र की ऑपरेशनल क्षमता और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण से जुड़े कार्यों को भी नई दिशा और गति प्राप्त होगी.
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