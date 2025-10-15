ETV Bharat / state

फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट ने की ठगी, 14 महिलाओं के पैसे लेकर फरार, FIR दर्ज

14 महिलाओं से ठगी की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी है.

Gaurela Pendra Marwahi Police
गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 4:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गौरेला पेंड्रा मरवाही: निजी फाइनेंस कंपनी के पूर्व कलेक्शन एजेंट ने खाता क्लोज करने के नाम पर 14 महिलाओं से चार लाख से ज्यादा की राशि वसूली. रकम कंपनी में जमा किये बगैर ही वह फरार हो गया. अब कंपनी के अधिकारियों की शिकायत पर FIR दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

लोन बंद कराने के नाम पर पैसे लिए: यह मामला भारत फाइनेंस कंपनी (इंडसइंड बैंक की सहायक इकाई) के पेंड्रारोड शाखा से जुड़ा हुआ है. इस ब्रांच में काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी पर महिलाओं से लोन बंद कराने के नाम पर रुपए लेकर गबन करने का आरोप लगा है.

छत्तीसगढ़ में ठगी की वारदात (ETV BHARAT)

फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने की शिकायत: कंपनी के ब्रांच मैनेजर बलदेव साहू ने गौरेला थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि सूरज कुमार(उम्र 20 वर्ष) जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक भारत फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट के पद पर कार्यरत था. सूरज यादव ने मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच शाखा क्षेत्र की 14 महिला हितग्राहियों से लोन क्लोज कराने के नाम पर कुल ₹4,01,455 वसूल किए, लेकिन कंपनी के खाते में राशि जमा नहीं किया.

महिलाओं से ठगी: प्रभावित महिलाओं में खुर्शीदा बेगम खान, द्रोपती श्रीवास, जानकी बाई मार्को, मधुबाई, देववती यादव, ममता, तेजवती, हेमी बाई, सहनाज बेगम, पुष्पा गुप्ता, श्यामकली, संतोषी बाई, प्रेमवती बाई और गायत्री सार्रति शामिल हैं. सभी ने अपने लोन की बकाया राशि एकमुश्त भुगतान के रूप में सूरज यादव को दी थी.

पुलिस से शिकायत: कंपनी के पास जब इन महिलाओं की शिकायत पहुंची, तो जांच की गई. जांच में पाया गया कि जिन खातों से रकम वसूल की गई थी, वह कंपनी के रिकॉर्ड में जमा नहीं हुई है. इसके बाद शाखा प्रबंधक ने आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई.

ब्रांच मैनेजर कि मानें तो भारत फाइनेंस कंपनी, इंडसइंड बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो ग्रामीण इलाकों में छोटे कर्ज और स्वयं सहायता समूहों को लोन उपलब्ध कराती है. ऐसे में कर्मचारी द्वारा ग्राहकों से धोखे से रकम लेकर जमा न करना गबन और धोखाधड़ी का गंभीर अपराध है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चन्देल ने बताया कि थाना गौरेला पुलिस ने बलदेव साहू की शिकायत पर सूरज यादव के खिलाफ बीएनएस की धारा 316(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और प्रभावित महिलाओं के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. मामले की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पीएलएफआई के नाम से मिला नक्सली पर्चा, गांव में फैली दहशत, एसएसपी बोले, 'हर एंगल से जांच जारी'

महतारी एक्सप्रेस को बनाया माल ढुलाई वाहन, मरीज की जगह सीमेंट की बोरी लोड होने पर उठे सवाल

झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के बाद एक्शन, गांव के कई निजी चिकित्सकों को नोटिस, पहुंचे SDM ऑफिस

TAGGED:

GAURELA PENDRA MARWAHI
CG CRIME NEWS
जीपीएम एएसपी ओम चंदेल
छत्तीसगढ़ में ठगी
MAJOR FRAUD IN GAURELA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.