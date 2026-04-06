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शेयर बाजार में निवेश का लालच देकर लाखों की ठगी, आरोपी पति पत्नी फरार

सूरजपुर में एक युवक से शेयर बाजार के नाम पर लाखों रुपये की ठगी हुई है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

Surajpur Kotwali Police Station
सूरजपुर कोतवाली थाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 6, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
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सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में एक युवक से बड़ी ठगी हुई है. यह पूरी घटना सूरजपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र की है. यहां शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर युवक से 9 लाख रुपये की घोखाधड़ी हुई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित विशाल गुप्ता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी आकाश सिंह और उसकी पत्नी शिखा सिंह ने उसे शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने का लालच दिया. आरोपियों ने उसे भरोसा दिलाया कि निवेश की गई राशि को कुछ समय में दोगुना कर वापस कर दिया जाएगा.

दो साल में 9 लाख रुपये की ठगी

पीड़ित युवक उनके झांसे में आ गया और उसने अलग-अलग समय पर करीब 9 लाख रुपए नगद आरोपियों को दे दिए. शुरुआत में आरोपियों द्वारा उसे आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन समय बीतने के साथ न तो कोई मुनाफा मिला और न ही मूल रकम वापस की गई. करीब दो साल तक इंतजार करने के बाद जब पीड़ित को अपनी रकम वापस नहीं मिली, तब उसे ठगी का एहसास हुआ. इसके बाद उसने पुलिस की शरण ली.

सूरजपुर क्राइम न्यूज (ETV BHARAT)

सूरजपुर पुलिस ने जांच शुरू की

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. बताया जा रहा है कि शिकायत दर्ज होने के बाद से ही दोनों आरोपी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

Surajpur Crime News
शेयर बाजार के नाम पर ठगी (ETV BHARAT)

ठगी के केस की शिकायत दर्ज होने के बाद जांच जारी है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा- अभिषेक पैकरा, एसडीओपी, सूरजपुर

Fraud in Surajpur in the Name of the Stock Market
शेयर बाजार में ट्रेडिंग का दिया लालच (ETV BHARAT)

सूरजपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि निवेश को लेकर लालच में न आएं. किसी भी प्रकार के निवेश की पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें और उसे भली भांति चेक कर लें. इस तरह ठगी की घटना से आप बच सकते हैं.

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सूरजपुर में ठगी
शेयर बाजार
MAJOR FRAUD IN SURAJPUR

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