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शेयर बाजार में निवेश का लालच देकर लाखों की ठगी, आरोपी पति पत्नी फरार

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में एक युवक से बड़ी ठगी हुई है. यह पूरी घटना सूरजपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र की है. यहां शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर युवक से 9 लाख रुपये की घोखाधड़ी हुई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित विशाल गुप्ता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी आकाश सिंह और उसकी पत्नी शिखा सिंह ने उसे शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने का लालच दिया. आरोपियों ने उसे भरोसा दिलाया कि निवेश की गई राशि को कुछ समय में दोगुना कर वापस कर दिया जाएगा.

दो साल में 9 लाख रुपये की ठगी

पीड़ित युवक उनके झांसे में आ गया और उसने अलग-अलग समय पर करीब 9 लाख रुपए नगद आरोपियों को दे दिए. शुरुआत में आरोपियों द्वारा उसे आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन समय बीतने के साथ न तो कोई मुनाफा मिला और न ही मूल रकम वापस की गई. करीब दो साल तक इंतजार करने के बाद जब पीड़ित को अपनी रकम वापस नहीं मिली, तब उसे ठगी का एहसास हुआ. इसके बाद उसने पुलिस की शरण ली.