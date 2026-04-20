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रायबरेली में बड़ी ठगी; रिटायर्ड सूबेदार को डिजिटल अरेस्ट कर 82 लाख कराए ट्रांसफर

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 32 लाख रुपये होल्ड करवाए, ठगों की तलाश.

रायबरेली में ठगी.
रायबरेली में ठगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 3:08 PM IST

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रायबरेली: जिले में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट कर शहर कोतवाली इलाके के गोरा बाजार निवासी रिटायर्ड सूबेदार से ठगों ने 86 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए. ठगों ने सीबीआई ऑफिसर बनकर 10 से 16 अप्रैल के बीच किस्तों में 82 लाख रुपये तक ट्रांसफर करवा लिए. अंत में पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को जानकारी दी तो साइबर सेल एक्टिव हुआ. साइबर सेल ने 32 लाख 25 हजार रुपये होल्ड करा दिए. ठगों की तलाश के तीन टीमें बनाई गई है.

रायबरेली में ठगी. (Video Credit; ETV Bharat)

इस मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी आलोक सिंह ने बताया कि सम्राट नगर, गौरा बाजार के सूर्यभान सिंह ने 18 अप्रैल को शहर कोतवाली में तहरीर दी. उन्होंने बताया कि 11 से 16 अप्रैल के बीच डिजिटल अरेस्ट कर उनके साथ साइबर फ्रॉड किया गया. जिसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने सीबीआई अधिकारी बनकर उन्हें फोन किया. उन्हें व उनकी पत्नी गायत्री सिंह को डिजिटल अरेस्ट कर 13 अप्रैल को 65 लाख, 15 अप्रैल को 10 लाख व 16 अप्रैल को 7 लाख 65 हजार रुपये आरटीजीएस के माध्यम से दो अलग-अलग बैंकों बैरकपुर ब्रांच, पश्चिम बंगाल में जबरजस्ती डलवाए गए.

जिसकी शिकायत उन्होंने बैंक में 16 अप्रैल को की. पुलिस ने साइबर सेल में मामला दर्ज कर लिया है. 32 लाख 25 हजार के करीब रुपये को होल्ड करा दिया गया है. तीन टीमें मामले में गठित करके कार्रवाई की जा रही है. पीड़ित सूर्यभान सिंह ने पुलिस से मामले में कार्रवाई कर ठगी के रुपये वापस कराने की गुहार लगाई है.

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