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दिल्ली में जालसाजी का बड़ा खुलासा: किराएदार ने मकान मालकिन के नाम पर लिया 18 करोड़ का लोन, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा 18 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोपी.

दिल्ली में जालसाजी का बड़ा खुलासा
दिल्ली में जालसाजी का बड़ा खुलासा (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 30, 2026 at 3:56 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक बेहद शातिराना धोखाधड़ी के मामले का खुलासा किया है. इस मामले में एक मकान मालकिन के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर करीब 18 करोड़ रुपये का बैंक लोन लिया गया था. इस मामले में मुख्य आरोपी संजीव दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका साला व मुख्य सहयोगी सचिन अभी भी फरार है. पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है.

दरअसल, यह मामला जून 2012 में पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार (ब्लॉक-डी) में रहने वाली 55 वर्षीय महिला ने अपने दो नए फ्लैट्स को किराए पर देने का फैसला किया. इसी दौरान सचिन व संजय नाम के दो व्यक्तियों ने उनसे संपर्क किया और इमरजेंसी आवश्यकता बताकर फ्लैट किराए पर ले लिए. सचिन ने खुद को धातु व्यापार कंपनी जगदम्बा मेटल्स का मालिक बताया. सचिन ने दूसरे फ्लोर का फ्लैट 47,000 रुपये प्रति माह पर किराए पर लिया. वहीं, संजय ने तीसरे फ्लोर का छोटा फ्लैट 17,000 रुपये प्रति माह पर लिया.

पुलिस जांच में पाया गया कि सचिन का इरादा कभी भी वहां रहने का नहीं था. वह सिर्फ रेंट एग्रीमेंट (किरायानामा) के जरिए संपत्ति व मकान मालकिन ऊषा रानी के व्यक्तिगत विवरण हासिल करना चाहता था. ऐसे में कुछ समय बाद दोनों आरोपी बिना बताए फ्लैट खाली कर चले गए.

अप्रैल 2013 में जालसाजी का हुआ खुलासा

मकान मालकिन को इस बड़ी जालसाजी का पता तब लगा जब अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के दो वकील उनके घर पहुंचे. वकीलों ने उन्हें बताया कि उन्होंने पंजाब एंड सिंध बैंक से अपने फ्लैटों पर 70 लाख रुपये का लोन लिया है, जिसकी किस्तें नहीं चुकाई गई हैं. इसके बाद जब मकान मालकिन ने पुलिस से संपर्क किया तो जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया कि आरोपियों ने उनके नाम व फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अलग-अलग कंपनियों के नाम पर कुल 18 करोड़ रुपये के लोन, मॉर्टगेज व ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं ले रखी थीं. इस रकम को 11 शेल (फर्जी) कंपनियों के माध्यम से रूट करके नकद निकाल लिया गया था.

पीड़िता की पहचान चुराने का शातिर तरीका

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाया. आरोपियों ने ओडिशा से मकान मालकिन के नाम की ही एक अन्य महिला का पैन कार्ड हासिल किया, जिसका दिल्ली की मकान मालकिन से कोई लेना-देना नहीं था. पैन कार्ड पर नाम तो मकान मालकिन ऊषा रानी का था, लेकिन फोटो व हस्ताक्षर किसी और के थे. आरोपियों ने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय की सत्यापन प्रणाली को चकमा देने के लिए एक अन्य महिला को नकली ऊषा रानी बनाकर भेजा. फरवरी के महीने में इस फर्जी महिला ने कार्यालय जाकर सेल डीड (मालिकाना हक) सचिन के नाम ट्रांसफर करने के दस्तावेज जमा कर दिए.

आरोपी संजीव दीक्षित का आपराधिक इतिहास व गिरफ्तारी

दिल्ली पुलिस की EOW टीम ने दस्तावेजों की दोबारा बारीकी से जांच की. जांच में सामने आया कि इस पूरे खेल के पीछे सचिन के साथ उसका साला संजीव दीक्षित शामिल था, जो कई उपनामों का इस्तेमाल कर रहा था. संजीव दीक्षित पर 2011 में सीबीआई द्वारा धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. इसके अतिरिक्त वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित 10 अन्य मामलों में संलिप्त था. 2017 में यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद संजीव कोर्ट ले जाते समय कस्टडी से फरार हो गया था. लगभग एक दशक तक देश के विभिन्न शहरों में छिपने के बाद, जनवरी में सीबीआई ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेजा था. 25 जून को इस मामले में संजीव दीक्षित को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस फिलहाल दूसरे आरोपी सचिन की तलाश कर रही है, जबकि तीसरे व्यक्ति संजय की इस मामले में भूमिका की जांच चल रही है.

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