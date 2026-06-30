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दिल्ली में जालसाजी का बड़ा खुलासा: किराएदार ने मकान मालकिन के नाम पर लिया 18 करोड़ का लोन, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक बेहद शातिराना धोखाधड़ी के मामले का खुलासा किया है. इस मामले में एक मकान मालकिन के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर करीब 18 करोड़ रुपये का बैंक लोन लिया गया था. इस मामले में मुख्य आरोपी संजीव दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका साला व मुख्य सहयोगी सचिन अभी भी फरार है. पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है.

दरअसल, यह मामला जून 2012 में पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार (ब्लॉक-डी) में रहने वाली 55 वर्षीय महिला ने अपने दो नए फ्लैट्स को किराए पर देने का फैसला किया. इसी दौरान सचिन व संजय नाम के दो व्यक्तियों ने उनसे संपर्क किया और इमरजेंसी आवश्यकता बताकर फ्लैट किराए पर ले लिए. सचिन ने खुद को धातु व्यापार कंपनी जगदम्बा मेटल्स का मालिक बताया. सचिन ने दूसरे फ्लोर का फ्लैट 47,000 रुपये प्रति माह पर किराए पर लिया. वहीं, संजय ने तीसरे फ्लोर का छोटा फ्लैट 17,000 रुपये प्रति माह पर लिया.

पुलिस जांच में पाया गया कि सचिन का इरादा कभी भी वहां रहने का नहीं था. वह सिर्फ रेंट एग्रीमेंट (किरायानामा) के जरिए संपत्ति व मकान मालकिन ऊषा रानी के व्यक्तिगत विवरण हासिल करना चाहता था. ऐसे में कुछ समय बाद दोनों आरोपी बिना बताए फ्लैट खाली कर चले गए.

अप्रैल 2013 में जालसाजी का हुआ खुलासा

मकान मालकिन को इस बड़ी जालसाजी का पता तब लगा जब अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के दो वकील उनके घर पहुंचे. वकीलों ने उन्हें बताया कि उन्होंने पंजाब एंड सिंध बैंक से अपने फ्लैटों पर 70 लाख रुपये का लोन लिया है, जिसकी किस्तें नहीं चुकाई गई हैं. इसके बाद जब मकान मालकिन ने पुलिस से संपर्क किया तो जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया कि आरोपियों ने उनके नाम व फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अलग-अलग कंपनियों के नाम पर कुल 18 करोड़ रुपये के लोन, मॉर्टगेज व ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं ले रखी थीं. इस रकम को 11 शेल (फर्जी) कंपनियों के माध्यम से रूट करके नकद निकाल लिया गया था.