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टला बड़ा हादसा: अजमेर दरगाह के गेट नंबर 4 पर शॉर्ट सर्किट से मचा हड़कंप, बिजली के तारों में लगी भीषण आग

शॉर्ट सर्किट से आग ( फोटो ईटीवी भारत अजमेर )

​अजमेर: विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के गेट नंबर 4 पर बीती रात उस समय अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया, जब बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट ने विकराल आग का रूप ले लिया. गनीमत यह रही कि स्थानीय लोगों और खादिमों की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. लापरवाही के आरोप : ​इस घटना ने दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अंजुमन सचिव सैयद कलीमुद्दीन चिश्ती और खादिम सैयद फखरे मोईन चिश्ती ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दरगाह के आसपास फैले केबलों के जाल को हटाने के लिए 6 अगस्त 2024 को ही दरगाह कमेटी को आवेदन दिया गया था. बार-बार बिजली विभाग को भी आगाह किया गया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. ​दरगाह कमेटी के नाजिम मोहम्मद बिलाल खान का कहना है कि झालरा में लगे ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए टाटा पावर को कई बार लिखित पत्र भेजे गए, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.