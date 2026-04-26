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टला बड़ा हादसा: अजमेर दरगाह के गेट नंबर 4 पर शॉर्ट सर्किट से मचा हड़कंप, बिजली के तारों में लगी भीषण आग

​अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के गेट नंबर 4 पर बीती रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई.

शॉर्ट सर्किट से आग
शॉर्ट सर्किट से आग (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 8:44 AM IST

3 Min Read
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​अजमेर: विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के गेट नंबर 4 पर बीती रात उस समय अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया, जब बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट ने विकराल आग का रूप ले लिया. गनीमत यह रही कि स्थानीय लोगों और खादिमों की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया.

लापरवाही के आरोप : ​इस घटना ने दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अंजुमन सचिव सैयद कलीमुद्दीन चिश्ती और खादिम सैयद फखरे मोईन चिश्ती ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दरगाह के आसपास फैले केबलों के जाल को हटाने के लिए 6 अगस्त 2024 को ही दरगाह कमेटी को आवेदन दिया गया था. बार-बार बिजली विभाग को भी आगाह किया गया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. ​दरगाह कमेटी के नाजिम मोहम्मद बिलाल खान का कहना है कि झालरा में लगे ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए टाटा पावर को कई बार लिखित पत्र भेजे गए, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

दरगाह के गेट नंबर 4 पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर)

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अजमेर दरगाह 4 नम्बर गेट पर आग मामला में मौका मुआयना किया गया है. हादसा में कोई जनहानि नही हुई है. केबलों और आस पास के समान में आग लगी थी. मौके पर दरगाह कमेटी और अंजुमन जिम्मेदारों से बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है. फिलहाल दरगाह कमेटी और अंजुमन के पदाधिकारियों और मोके पर मौजूद लोगों से जानकारी जुटा कर जांच की जा रही है. - दिलीप जीवनानी, सीआई, दरगाह थाना,अजमेर

​कैसे भड़की आग? : ​जानकारी के अनुसार, दरगाह के गेट नंबर 4 की छत पर बिजली के केबलों का एक भारी गुच्छा मौजूद था. अचानक हुए शॉर्ट सर्किट के कारण इन तारों में आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं और बिजली के तारों में पटाखों की तरह धमाके होने लगे. इस मंजर को देखकर वहां मौजूद जायरीन और स्थानीय दुकानदारों में दहशत फैल गई. आग की चपेट में आने से कई बिजली के केबल और आसपास रखा सामान जलकर खाक हो गया. ​हादसे के वक्त गेट के पास स्थित दुकानदारों ने जबरदस्त सूझबूझ दिखाई. उन्होंने तुरंत वहां लगे टेंट, पर्दे और तिरपाल हटा दिए ताकि आग आगे न फैले. दरगाह के 'खुद्दाम-ए-ख्वाजा' और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने के हर संभव प्रयास किए और स्थिति को नियंत्रित किया.

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