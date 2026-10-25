शाहदरा की गीता कॉलोनी में भीषण आग: 15 झुग्गियां जलकर खाक, बेघर हुए पीड़ित परिवार
स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन झुग्गियों में पहले भी कई बार आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं.
Published : October 25, 2026 at 8:49 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा स्थित थाना गीता कॉलोनी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एसडीएम कोर्ट के समीप बनी झुग्गियों में रात के अंधेरे में अचानक भीषण आग लग गई. घटना के समय सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि लगभग 15 झुग्गियां जलकर पूरी तरह खाक हो गईं.
आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बस्तियों में चीख-पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागे. गनीमत यह रही कि इस भयानक हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि (जान का नुकसान) की खबर सामने नहीं आई है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, झुग्गियों में रहने वाले सभी परिवारों का जमा-पूंजी और राशन सहित पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया है, जिससे उनका भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.
Delhi: A fire broke out in the Rani Garden area under Geeta Colony Police Station in Shahdara district, A victim whose shanty was gutted in the fire says, "We were staying in a jhuggi here. There was also a handpump nearby. We were sleeping when someone suddenly started shouting. A person named Bharat, who lives at the back, was shouting that a massive fire had broken out. The fire was so fierce that we were barely able to escape"— IANS (@ians_india) October 24, 2026
स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन झुग्गियों में पहले भी कई बार आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं. लेकिन इस बार रात के सन्नाटे में लगी आग ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया. इस त्रासदी के बाद प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं. प्रशासन से अब पीड़ितों के लिए त्वरित सहायता, भोजन और पुनर्वास की गुहार लगाई जा रही है.
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