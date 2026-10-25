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शाहदरा की गीता कॉलोनी में भीषण आग: 15 झुग्गियां जलकर खाक, बेघर हुए पीड़ित परिवार

गीता कॉलोनी में भीषण आग ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा स्थित थाना गीता कॉलोनी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एसडीएम कोर्ट के समीप बनी झुग्गियों में रात के अंधेरे में अचानक भीषण आग लग गई. घटना के समय सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि लगभग 15 झुग्गियां जलकर पूरी तरह खाक हो गईं.

आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बस्तियों में चीख-पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागे. गनीमत यह रही कि इस भयानक हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि (जान का नुकसान) की खबर सामने नहीं आई है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, झुग्गियों में रहने वाले सभी परिवारों का जमा-पूंजी और राशन सहित पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया है, जिससे उनका भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.