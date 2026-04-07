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भिलाई स्टील प्लांट के पावर प्लांट में भीषण आग, पांच से ज्यादा घायल, टर्बाइन में हुआ था ब्लास्ट

भिलाई : भिलाई स्टील प्लांट के पावर प्लांट-2 में भीषण आग लग गई. बताया जा रहा है कि टरबाइन सेक्शन में ब्लास्ट के बाद आग तेजी से फैली. जिससे चारों ओर धुएं का गुबार छा गया. घटना के समय टरबाइन के पास काम कर रहे कर्मचारियों ने पीछे के रास्ते से भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई. इस घटना में 5 से अधिक कर्मचारियों के घायल होने की सूचना है. सूचना मिलते ही आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और संयंत्र प्रबंधन के अफसर मौके पर पहुंचे.

गैस का रिसाव होने से झुलसे कर्मचारी



प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ब्लास्ट के बाद गैस का रिसाव हुआ जिससे आग फैली और पांच लोग झुलस गए. इसमें बीएसपी कर्मी शिवमोहन त्रिपाठी. श्रीराम ठेका कंपनी के मनीष और शुशांत शामिल हैं.वहीं दो अन्य झुलसे हुए लोगों के नाम सामने नहीं आए हैं. घटना स्थल पर चारों ओर धुएं का गुबार छा गया.प्रशासन और प्रबंधन की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है. वहीं गैस की भाप से झुलसे लोगों का सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज जारी हैं.

स्टीम सेक्शन में हुए हादसे में पांच घायल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)