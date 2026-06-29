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पटना में भीषण अग्निकांड, 20 करोड़ का नुकसान, बुझाने में लगे 13 घंटे, 3 लाख लीटर पानी-3500 लीटर फोम का हुआ प्रयोग

पटना में भीषण अग्निकांड ( ETV Bharat )