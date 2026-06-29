पटना में भीषण अग्निकांड, 20 करोड़ का नुकसान, बुझाने में लगे 13 घंटे, 3 लाख लीटर पानी-3500 लीटर फोम का हुआ प्रयोग
पटना फिर से भीषण अग्निकांड का गवाह बना. इसकी भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि काबू पाने में 13 घंटे लगे.
Published : June 29, 2026 at 2:30 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में भीषण अग्निकांड हुआ है. पटना सिटी स्थित दीदारगंज थाना क्षेत्र के महुली रोड पर तेल, रिफाइंड और डालडा गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया.
पटना में भीषण अग्निकांड : घटना के करीब 13 घंटे बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है. हालांकि काफी हद तक इसपर नियंत्रण पाया जा चुका है. मौके पर अग्निशमन विभाग की दो दर्जन से अधिक गाड़ियां लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रही. इस हादसे में एक युवक मामूली रूप से झुलस गया, जबकि गोदाम में रखे 20 करोड़ रुपये मूल्य के सामान जलकर नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है.
बुझाने में लगे 13 घंटे : आग की भयावहता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसपर काबू पाने के लिए लगभग 3 लाख लीटर पानी का उपयोग हुआ. करीब 3500 लीटर फोम का प्रयोग किया गया है. फायर ब्रिगेड की करीब 100 से ऊपर कर्मी आग बुझाने में लगे. करीब दो सौ ट्रिप गाड़ी पानी को लाने में लगी. मौके पर 30 से भी ज्यादा फायर ब्रिगेड की बड़ी छोटी गड़िया पहुंची.
''सूचना मिलते ही मौके पर हम लोगों की टीम पहुंची. लगभग 13 घंटे के कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है. आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.''- गया सिंह, अग्निशमन अधिकारी
कुछ ही देर में लपटों ने सबकुछ अपनी आगोश में लिया : जानकारी के अनुसार, घटना रविवार देर रात करीब एक बजे की है. गोदाम में भारी मात्रा में डालडा, रिफाइंड और सरसों तेल का भंडारण किया गया था. आग लगने के बाद कुछ ही देर में लपटें पूरे परिसर में फैल गईं. सूचना मिलते ही दीदारगंज थाना की पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा आग बुझाने का अभियान शुरू किया. हालांकि ज्वलनशील पदार्थों की अधिक मात्रा होने के कारण आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.
आसपास बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही पर रोक : बताया जा रहा है कि इस गोदाम से बिहार के कई हिस्सों में डालडा, रिफाइंड और सरसों तेल की सप्लाई की जाती थी. आग लगने के कारण गोदाम बड़ी मात्रा में खाद्य तेल और अन्य सामान जलकर राख हो गये. आग की तीव्रता के कारण गोदाम के भीतर रखे तेल बाहर सड़क पर बहने लगे, जिससे आसपास का इलाका फिसलन भरा हो गया. सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही रोक दी.
गोदाम के मालिक विपिन श्रीवास्तव ने बताया कि देर रात उन्हें आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे. तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी. इसके बाद अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई. उन्होंने बताया कि इस हादसे में करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका है.
''रात 1 बजकर 11 मिनट पर गार्ड ने मुझे फोन किया. अग लगने की सूचना दी. हमलोग 1 बजकर 20 मिनट पर यहां आ पहुंचे. पहले हमलोग ताला खोलने का प्रयास किए, लेकिन जब देखे कि अंदर से तेल बाहर निकल रहा है, तब हमलोग हट गए. कुल 1200 टन सामान था. करोड़ों का नुकसान हुआ है.''- विपिन श्रीवास्तव, गोदाम के मालिक
आग लगने के कारणों का पता नहीं : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने की प्रारंभिक वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल अग्निशमन विभाग की टीम आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाने में जुटी है ताकि आग आसपास के अन्य प्रतिष्ठानों तक न फैल सके.
एक युवक हुआ घायल : घटना के दौरान एक युवक गोदाम के पास खड़ी एक गाड़ी को हटाने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान वह आग की चपेट में आने से मामूली रूप से झुलस गया. स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति खतरे से बाहर है.
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