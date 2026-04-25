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कानपुर में कार गैराज में भीषण आग; 5 गाड़ियां खाक, रिहायशी इलाके में हड़कंप

कानपुर में कार गैराज में लगी आग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर में आग की दो घटनाएं घटी एक जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 दुकानों में भीषण आग लग गई. हादसे में एक बुजुर्ग दुकानदार की जिंदा जलकर मौत हो गई. वहीं दूसरी जगह कार गैराज में आग लगने से काफी नुकसान हो गया. दीपक शर्मा, सीएफओ (Video Credit; ETV Bharat) शॉर्ट सर्किट से लगी आग, एक की मौत: घाटमपुर स्थित दीना मार्केट में शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से तीन दुकानों में भीषण आग लग गई. इस हादसे में एक बुजुर्ग दुकानदार की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि परिवार के पांच अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं. वहीं दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. अग्निशमन विभाग की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घाटमपुर के बेहटा बुजुर्ग निवासी 3 भाइयों रामकिशन, सत्यनारायण और रज्जनलाल की दीना मार्केट में दुकानें हैं. इन दुकानों के ऊपर ही पूरा परिवार रहता है. शनिवार सुबह जब दुकान से धुआं उठना शुरू हुआ, तो स्थानीय लोगों ने शोर मचाया. नींद खुलने पर बड़े भाई रामकिशन (70) आग बुझाने या परिजनों को सचेत करने नीचे की ओर भागे, लेकिन धुएं के भारी गुबार के कारण वे बेहोश होकर गिर गए और लपटों की चपेट में आने से उनकी जान चली गई. हादसे में झुलसे रामकिशन की पत्नी गोमती (66), बेटा हरिओम (40), बहू श्रेया, चार माह का मासूम शिवाथ और भतीजी आयुषी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. किराना स्टोर में रखे घी और तेल के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया था, जिसे बुझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी.