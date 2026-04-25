कानपुर में कार गैराज में भीषण आग; 5 गाड़ियां खाक, रिहायशी इलाके में हड़कंप
फायर ब्रिगेड ने 7 से अधिक दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 10:54 AM IST|
Updated : April 25, 2026 at 11:12 AM IST
कानपुर: शहर में आग की दो घटनाएं घटी एक जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 दुकानों में भीषण आग लग गई. हादसे में एक बुजुर्ग दुकानदार की जिंदा जलकर मौत हो गई. वहीं दूसरी जगह कार गैराज में आग लगने से काफी नुकसान हो गया.
शॉर्ट सर्किट से लगी आग, एक की मौत: घाटमपुर स्थित दीना मार्केट में शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से तीन दुकानों में भीषण आग लग गई. इस हादसे में एक बुजुर्ग दुकानदार की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि परिवार के पांच अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं. वहीं दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. अग्निशमन विभाग की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
घाटमपुर के बेहटा बुजुर्ग निवासी 3 भाइयों रामकिशन, सत्यनारायण और रज्जनलाल की दीना मार्केट में दुकानें हैं. इन दुकानों के ऊपर ही पूरा परिवार रहता है. शनिवार सुबह जब दुकान से धुआं उठना शुरू हुआ, तो स्थानीय लोगों ने शोर मचाया. नींद खुलने पर बड़े भाई रामकिशन (70) आग बुझाने या परिजनों को सचेत करने नीचे की ओर भागे, लेकिन धुएं के भारी गुबार के कारण वे बेहोश होकर गिर गए और लपटों की चपेट में आने से उनकी जान चली गई.
हादसे में झुलसे रामकिशन की पत्नी गोमती (66), बेटा हरिओम (40), बहू श्रेया, चार माह का मासूम शिवाथ और भतीजी आयुषी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. किराना स्टोर में रखे घी और तेल के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया था, जिसे बुझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी.
तहसीलदार अंकिता पाठक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया. घाटमपुर इंस्पेक्टर मनोज सिंह भदौरिया के अनुसार, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और शॉर्ट सर्किट के कारणों की जांच की जा रही है.
कार गैराज में लगी आग: शहर के ईदगाह चौराहे के पास स्थित एक कार गैराज में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई. हादसे में गैराज के अंदर खड़ी लगभग 5 कारें पूरी तरह जलकर राख हो गई. घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड ने 7 से अधिक दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.
घटना ईदगाह स्थित गूदड़ बस्ती के जनता गैराज में रात करीब 10:50 बजे हुई. स्थानीय लोगों के अनुसार, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वे करीब 25 फीट की ऊंचाई तक उठ रही थीं. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास की दुकानों और मकानों में रहने वाले लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने तुरंत आसपास की दुकानों को खाली करा लिया.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कर्नलगंज, लाटूश रोड, फजलगंज और मीरपुर फायर स्टेशनों से कुल 7 दमकल गाड़ियां मौके पर तैनात की गईं. लगभग 45 मिनट बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया गया और उसे बस्ती की ओर फैलने से रोक लिया गया.
वहीं, स्थानीय पार्षद आलोक पाण्डेय ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. प्राथमिक आकलन के अनुसार, गैराज में खड़ी 5 कारें इस आग की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गई. आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि दमकल विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी.
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