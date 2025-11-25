ETV Bharat / state

'12 दुकानें.. 8 बाइक.. सब कुछ जल गया' अररिया में आग से तबाही, एक की मौत

अररिया : बिहार के अररिया में भीषण आग लग गयी. फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र के सिमराहा बाजार में लगी आग से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी भयावह थी कि देखते ही एक दर्जन से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. आग में जलकर एक दुकानदार की मौत हो गई है. हालांकि आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो सका है. आनन-फानन में स्थानीय लोग और फायर बिग्रेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

देर से मिली आग लगने की सूचना : स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी देर से मिली. मौके पर अफरा-तफरी के बीच लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी. जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि प्रभावित व्यापारियों को उचित मुआवजा दिया जाए और आग लगने के कारणों की पारदर्शी जांच की जाए.

अररिया में आग का तांडव (ETV Bharat)

आग में जलकर एक की मौत : आग इतनी भयावह थी कि जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक इसने विकराल रूप लेते हुए कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. आग में झुलसकर एक दुकानदार की मौत हो गई. मृतक की पहचान श्याम बिहारी के रूप में हुई है. जो देर रात अपनी दुकान में सोया हुआ था. घटना को लेकर दुकानदारों में भारी आक्रोश है.

''आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है. फिलहाल पुलिस व प्रशासनिक टीम घटनास्थल पर कैंप कर रही है. मामले की जांच जारी है.''- प्रेम कुमार, थानाध्यक्ष