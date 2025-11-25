'12 दुकानें.. 8 बाइक.. सब कुछ जल गया' अररिया में आग से तबाही, एक की मौत
अररिया में आग का तांडव देखने को मिला है. इसमें झुलसकर एक व्यक्ति की जान चली गई. लाखों का नुकसान हुआ है. पढ़ें
Published : November 25, 2025 at 5:16 PM IST
अररिया : बिहार के अररिया में भीषण आग लग गयी. फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र के सिमराहा बाजार में लगी आग से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी भयावह थी कि देखते ही एक दर्जन से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. आग में जलकर एक दुकानदार की मौत हो गई है. हालांकि आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो सका है. आनन-फानन में स्थानीय लोग और फायर बिग्रेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
देर से मिली आग लगने की सूचना : स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी देर से मिली. मौके पर अफरा-तफरी के बीच लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी. जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि प्रभावित व्यापारियों को उचित मुआवजा दिया जाए और आग लगने के कारणों की पारदर्शी जांच की जाए.
आग में जलकर एक की मौत : आग इतनी भयावह थी कि जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक इसने विकराल रूप लेते हुए कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. आग में झुलसकर एक दुकानदार की मौत हो गई. मृतक की पहचान श्याम बिहारी के रूप में हुई है. जो देर रात अपनी दुकान में सोया हुआ था. घटना को लेकर दुकानदारों में भारी आक्रोश है.
''आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है. फिलहाल पुलिस व प्रशासनिक टीम घटनास्थल पर कैंप कर रही है. मामले की जांच जारी है.''- प्रेम कुमार, थानाध्यक्ष
एक दर्जन से अधिक दुकानें जलकर राख : दुकानदारों का कहना था कि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग अपना तांडव मचा चुका था. घटना में एक दर्जन से अधिक दुकानें जलकर राख हो गयीं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है. स्थानीय लोगो के अनुसार लाखों रूपए की क्षति हुई है.
''मेरा बाइक का गैरेज था. जिसमें करीब आठ मोटरसाइकिल जल गयी और बाइक पार्ट्स का भी दुकान जलकर राख हो गया है. आग कैसे लगी अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है.''- रेहान खान, पीड़ित दुकानदार
मौके पर पहुंचे MLA : आग लगने की सूचना मिलते ही फारबिसगंज के कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास घटनास्थल पर पहुंचे. घटना की विस्तृत जानकारी ली. विधायक ने घटना पद दुख जताते हुए प्रशासन से पीड़ितों को उचित मुआवजे व अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही.
