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नरेला के DDA प्राइम अपार्टमेंट के छठी मंजिल में भीषण आग, घटना में कोई हताहत नहीं

दिल्ली में आग की घटना ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नरेला स्थित DDA प्राइम अपार्टमेंट में छठी मंजिल पर बने एक फ्लैट में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि फ्लैट के अंदर रखा घरेलू सामान जल कर राख हो गया. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. दमकल कर्मियों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक के मुताबिक, दमकल विभाग के कंट्रोल रूम को रात करीब 9:30 बजे DDA प्राइम अपार्टमेंट में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. मौके पर पहुंची टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया और कुछ समय की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया.