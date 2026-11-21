दिल्ली के रघुबीर नगर के मकान में लगी भीषण आग, महिला की मौत, बहू-बेटा झुलसे
रघुबीर नगर के मकान में आग लगने से 40 वर्षीय महिला सुनीता की मौत हो गई,वहीं एनएफसी के एक रेस्टोरेंट में भी आग लग गई.
Published : November 21, 2026 at 6:46 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आग की दो अलग-अलग घटनाओं ने दहशत फैला दी. पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में एक मकान में भीषण आग लगने से 40 वर्षीय महिला सुनीता की मौत हो गई, जबकि उनकी 20 वर्षीय बहू नीति 60 प्रतिशत और बेटा ध्रुव 20 प्रतिशत तक झुलस गए. दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक रेस्टोरेंट की रसोई में भी आग लग गई. दमकल की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया. इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.
मकान की पहली मंजिल पर लगी आग
पहली घटना पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके के बी-3 ब्लॉक में शनिवार दोपहर करीब 12:04 बजे हुई. लक्ष्मी ज्वैलर्स के पास स्थित एक आवासीय इमारत की पहली मंजिल पर बने मकान में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और घर में रखा सामान इसकी चपेट में आ गया. हादसे के वक्त घर में सुनीता, उनकी बहू नीति और बेटा ध्रुव मौजूद थे.
आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और दमकल विभाग को सूचना दी. दोपहर 12:05 बजे सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. करीब 12:25 बजे आग पर काबू पा लिया गया. आग में झुलसे तीनों लोगों को कैट्स एंबुलेंस की मदद से गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुनीता को मृत घोषित कर दिया. नीति करीब 60 प्रतिशत और ध्रुव 20 प्रतिशत तक झुलसे हैं. दोनों को आगे के इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है. सुनीता का शव पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के शवगृह में रखा गया है.
बहू सास को बचाने के प्रयास में आग की चपेट में आई
स्थानीय निवासी विनोद कुमार के मुताबिक, आग लगने के समय घर में सास और बहू मौजूद थीं. बहू खाना बना रही थी, जबकि सुनीता अंदर लेटी हुई थीं. आग भड़कने पर बहू अपनी सास को बचाने के लिए अंदर गई, लेकिन खुद भी लपटों की चपेट में आ गई. बेटा ध्रुव भी आग बुझाने की कोशिश कर रहा था. परिवार के मुखिया काम के सिलसिले में घर से बाहर थे. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है.
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आग की चपेट में एनएफसी का एक रेस्टोरेंट
दूसरी घटना दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में हुई. सूर्या होटल के पास दिल्ली जानकी कम्युनिटी सेंटर स्थित 'दिल्ली जान' रेस्टोरेंट की किचन में शनिवार दोपहर करीब 1:10 बजे आग लग गई. आग किचन की चिमनी से होते हुए मॉड्यूलर किचन में लगे लकड़ी के कैबिनेट तक पहुंच गई. सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने तीन वाटर टेंडर, एक वाटर बाउजर और एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल मौके पर भेजा. दमकल कर्मियों ने करीब 1:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया. दमकल विभाग के एसटीओ मनीष के मुताबिक, आग बुझाने का ऑपरेशन दोपहर 2:40 बजे समाप्त हुआ. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ.
कारणों की हो रही जांच
दिल्ली में एक ही दिन आग की दो घटनाओं के बाद दमकल और पुलिस की टीमें मामले की जांच में जुटी हैं. रघुबीर नगर में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट, रसोई गैस या अन्य कारण हो सकते हैं. वहीं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के रेस्टोरेंट में आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है.
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