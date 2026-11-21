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द‍िल्‍ली के रघुबीर नगर के मकान में लगी भीषण आग, महिला की मौत, बहू-बेटा झुलसे

आग की चपेट में आया रघुबीर नगर का ये मकान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आग की दो अलग-अलग घटनाओं ने दहशत फैला दी. पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में एक मकान में भीषण आग लगने से 40 वर्षीय महिला सुनीता की मौत हो गई, जबकि उनकी 20 वर्षीय बहू नीति 60 प्रतिशत और बेटा ध्रुव 20 प्रतिशत तक झुलस गए. दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक रेस्टोरेंट की रसोई में भी आग लग गई. दमकल की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया. इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

मकान की पहली मंजिल पर लगी आग